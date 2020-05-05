羅志祥（小豬）、周揚青9年情斷，連羅志祥旗下唯一女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）也捲入風暴，一句「我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起」被認為認了與羅志祥有不正當男女關係。如今羅志祥在大陸事業全毀，他與愷樂在八大《娛樂百分百》去留也成為外界關心焦點，不過其實愷樂多年前在節目中也被問及類似問題，令她光是想像此情景，就忍不住淚灑當場。
愷樂多年前與羅志祥、小鬼黃鴻升一起主持《娛樂百分百》，在友情大考驗橋段中，被問羅志祥提問：「如果《百分百》今天需要一個人退出，妳覺得誰要退出？」只見愷樂雖有龐大的房貸要還，仍是選擇自己退出，令眾人忍不住好奇原因。
愷樂此時忍不住淚灑攝影棚，不停說著「我不行啦」，又說「想到要分開就好難過」，重情重義的表現也讓上傳這段影片的網友直言：「羅志祥出事大家都能想到的，本來就是玩咖，但是對愷樂真的討厭不起來，一個真誠善良的女孩子現在要承受這麼多。」
有傳愷樂為了保住１個月40萬酬勞，哭著向羅志祥求情，希望老闆能幫她保住《娛樂百分百》工作，對此電視台今(5日)也向《中時》回應，稱後續節目規劃，將與經紀公司進一步討論。
(中時電子報)
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