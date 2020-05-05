高雄市議會4日開臨時會防疫專案報告，民進黨團質疑，市長第二預備金4億元，目前已花了8成，其中只有1成拿來防疫，因而要求韓國瑜道歉；國民黨議員邱于軒今日在臉書揭露，民進黨口中的「救命錢」二備金，編列4300萬用於罷免案，而且市府拿了1.84億治水、清疏、路平，「有什麼不對！」

高市議員陳致中4日在臨時會質詢時火力全開，要求韓國瑜給市民3個道歉，其中之一就是二備金花費太凶，且只有約1成拿來防疫。

聲帶長繭動手術的國民黨議員邱于軒昨日請病假，今天忍不住在臉書發文回嗆「民進黨團！你們才該向市民道歉！」隨後列舉3個民進黨需要道歉的理由。

首先，她說民進黨曲解二備金用途，市府因為汛期將至，拿了1.84億二備金辦理「雨水下水道淨空」、「小港區博學路、營口路道路鋪面改善」等治水清疏路平工程，保障市民安全並無不妥；她補充表示，其中有將近5000萬元是給陳致中的選區小港區鋪路，「實在是真心換絕情！」

此外邱于軒揭露，民進黨口口聲聲說第二預備金是救命錢，卻故意不提市府為了因應罷韓，在二備金中也編列近4300百萬用於罷免選務，「拿市民的救命錢來辦罷免，為何不敢揭露這點！」

最後，邱于軒痛批，民進黨根本是借臨時會為罷韓加溫，臨時會理應討論市府紓困措施有何需要補強之處，但民進黨處處針對韓國瑜，完全不談政策，作秀過頭，才是對不起高雄市民、欠高雄市民3個道歉。

(中時 )