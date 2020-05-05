多名共和黨籍眾議員致信教育部長，要求瞭解中國共產黨為推進其戰略和宣傳目的在美國高校進行投資的相關情況。這些國會議員擔憂，中國大陸可能利用其策略性投資，將美國大學院校變成向年輕學子灌輸思想的場所。

《美國之音》報導，共和黨籍眾議員們在周一寫給教育部長德沃斯（Betsy DeVos）的信提出上述要求。信中說，胡佛研究所（Hoover Institution）2018年一份報告就曾指出，美國的大學和中學分別設有約110所孔子學院及500多個孔子課堂，這些學院和課堂可能會把美國大學當作「推進中國共產黨宣傳的工具」，從而威脅學術自由。

議員們表示：「中國對美國學術界進行了戰略投資，試圖從美國公司甚至政府竊取機密資訊及技術。除了用金錢換取在美國高等教育機構（IHE）中的影響力外，中國還限制任何與中共宣傳不符的有關新冠病毒起源的研究。」

他們的信中還說：「這些行動都讓人懷疑，接受聯邦納稅人資金的美國高等教育機構是否應該被允許接受來自中國、中共或其他附屬組織的資金。」

美國法律要求美國大學公佈來自外國的捐贈，教育部也已對多所大學展開了調查，原因是他們可能瞞報了外國捐贈，或者根本沒有報告。

報導說，為瞭解外國對美國高等教育的影響和投資的深度以及廣度，議員們希望教育部能在5月11日前披露相關資訊及通訊記錄，並提供「任何初步調查結果或報告」。

簽署這封信的眾議院議員包括外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）在內的7位共和黨籍眾議員。麥考爾表示，他長期以來一直擔心中共出於惡意目的滲透和影響美國學術界，包括竊取技術和控制學術研究。雖然本屆政府已經將這個長期存在的問題公之於眾，但中共對新冠疫情的掩蓋行為是對中共與美國大學之間秘密的經濟聯繫所構成的威脅的又一次警告。美國高等教育機構必須遵守聯邦的資訊披露要求，並保持與中共關係的透明度。

(中時電子報)