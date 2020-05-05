民國45年在馬祖上空擊落2架米格機擊傷2架米格機，創下721馬祖空戰大捷輝煌紀錄的空戰英雄歐陽漪棻，傳出已於今天中午病逝於台中榮總，享年90歲高壽。歐陽漪棻當年創下紀錄後，獲頒青天白日勳章，成為我空軍進入噴射時代獲此殊榮的第一人。

退休後的空戰英雄歐陽漪棻老師，居住於台中，投入教會慈善工作，每星期有一半的時間，在中部各地的老人院、榮家、少年感化院等地傳播福音、傳播愛心，如今英雄遠去，昔日的英姿與永遠的空戰英雄，將獲得獲得大家永遠的尊敬。

根據空軍司令部在臉書專頁上的介紹，四十五年七月初，空軍總司令部情報署獲知中共空軍已將大批飛機部署在江西南昌基地，為能詳細掌握情報，空軍作戰司令部派遣戰術偵察機深入大陸境內實施偵照，由第六大隊十二中隊戚榮春中校、田建南上尉駕駛RF-86F執行任務。

為確保偵察機安全完成任務，空軍另派第五大隊負責掩護，由大隊長冷培澍率領彭傳樑、霍懋新、梁國俊等人駕駛四架F-86F軍刀式戰鬥機，飛往福建外海接應，嚴防共機追擊；同時駐防臺南基地第一大隊與駐防嘉義第四大隊各出動四架F-84G雷霆式戰機，針對三都澳及羅源灣共軍水面艦艇進行轟炸，藉以擾亂共軍指揮系統的判斷，策應偵察任務。因戰術配合得當，兩架偵察機順利飛抵江西南昌偵照，返航時遭共軍米格機群追趕。

創下馬祖721空戰大捷，擊落2架擊傷2架米格機紀錄空戰英雄歐陽漪棻90高壽逝世。（圖翻攝自《空軍司令部》臉書）

冷培澍大隊長率領的編隊接獲機群與共軍米格機接戰的訊息，迅速前往支援，協同第四大隊四架F-84G戰機作戰。由於米格十七型戰機速度較快，面對八架米格機，第四大隊歐陽漪棻中尉發揮飛行戰技，掌握高度與速度的優勢，主導空戰局面，不僅化解分隊長蔡雲輝上尉遭共機尾隨的危機，並與蔡雲輝兩次合作，藉誘敵戰術，痛擊共機。

我空軍締造七二一馬祖空戰大捷，國人為之振奮；七月二十二日，歐陽漪棻中尉、冷培澍中校、彭傳樑中校、霍懋新上尉、蔡雲輝上尉、梁國俊中尉、戚榮春中校等七人北上參加祝捷活動，成為目光焦點，隔日由空軍總司令王叔銘上將率領晉見先總統蔣公，並親頒青天白日勳章給立下首功的歐陽漪棻老師。

(中時電子報)