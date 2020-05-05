受到新冠病毒疫情的影響，多數國人儘量減少不必要的外出活動，華南銀行響應政府推行的防疫政策，針對4月開始的繳稅季，提供民眾不出門就能繳稅又可享優惠的好方法，推出「華銀支付(台灣Pay)繳牌照稅、房屋稅」活動，以「華銀支付」直接掃描稅單上的「台灣Pay QR Code」，免出門、免排隊，宅在家裡就能輕鬆繳稅，還能享受50元現金回饋。

華南銀行為了讓台灣Pay用戶更有感，2020年5月1日起「華銀支付」新戶綁定金融卡，並使用「台灣Pay QR Code」進行任兩筆消費購物、繳稅或繳費交易且每筆金額達50元以上，即可獲得200元回饋金。舉例來說，綁定金融卡的華銀支付新戶，同時繳納牌照稅和房屋稅各一筆，最高可回饋300元，這麼多好康，您絕對不能錯過。

財金公司也舉辦「輕鬆繳稅 開心抽汽車」抽獎活動，凡使用「台灣Pay」掃碼繳稅之用戶，每成功繳納1張稅單，即享有乙次抽獎機會，成功繳納2張稅單，即享有2次抽獎機會，以此類推，獎項包括價值高達77萬元的汽車，還有10萬元現金等多項大獎。

華南銀行持續舉辦行銷活動回饋台灣Pay用戶，攜手「八方雲集」與「丁丁藥局」推出「台灣Pay請客，吃八方雲集最高享8折優惠」及「來丁丁藥局用台灣Pay，消費享優惠」等優惠活動，即日起至6月30日消費滿額享八折優惠，越早加入台灣Pay行列，享受越多台灣Pay好康。活動詳情請見華南銀行、「台灣Pay」官網。

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