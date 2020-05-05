華南銀行積極配合政府政策，照顧受新冠肺炎疫情衝擊的基層勞工，率先推出「受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款」，每人最高10萬元，貸款期限3年，第1年免繳利息，前6個月寬限期間毋需攤還本金，第2年起利率則依郵政二年期定儲機動利率+1％(目前合計1.845％)計收，且本貸款不收取任何開辦費用。

本項貸款之申請對象為年滿20歲且受疫情影響之本國籍勞工，票債信無異常，簡易信用評分總分在60分以上者，即可申貸，並為體恤民眾，華南銀行將從寬認定受理對象，只要有工作事實皆可提出申請，包含有投勞保者與固定薪資收入的受僱勞工，無投保紀錄者可提出薪資證明、接案單等工作事實佐證，即日起就可至華南銀行分行申請。

自疫情發生以來華南銀行始終秉持「從寬、從簡、從速」三原則，全力協助產業紓困及經濟振興，並彙整相關紓困貸款資訊與諮詢窗口於華南銀行官網「新冠肺炎紓困專區」，未來也將持續落實政府政策，並積極協助客戶度過難關。

(工商 )