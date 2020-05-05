新冠肺炎疫情蔓延導致全球經濟前景急劇惡化，國際金融市場劇烈波動，國內亦受疫情衝擊，製造業面臨生產供應斷鏈，部分服務業則因消費萎縮導致經營困難，尤其中小企業可能面臨融資受限而加重其經營困境，並衝擊就業市場。

高雄銀行配合高雄市政府防疫紓困貸款，自109年2月推出齊心防疫最相挺貸款方案，額度最高100萬元，開辦以來協助超過200家以上小規模企業取得營運週轉金，維繫企業正常運作。

因應中央銀行轉融通措施，高雄銀行全力配合對於有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準之營業人，提供最高金額50萬元，利率自撥款日起至110年3月27日止為1％，同時高雄銀行為因應客戶在資金上之急迫需求，全力配合加速徵審作業流程，秉持從速、從寬及從簡原則，讓客戶能在申辦日後3個工作日內收到款項，以達政府紓困之美意。

高雄銀行秉持成立時之信念，配合政府政策扶植產業，並以誠信經營同時善盡企業公民與企業社會責任，力挺中小企業安度疫情衝擊，共同守護家園。

(工商 )