二極體廠敦南科技（5305）5日召開董事會並於會中通過今年第一季合併財報。今年以來公司各產品線營收皆受到新冠肺炎疫情影響；但造成第一季合併營收年減44.7％至14.51億元、季減47％，主要是自今年起昂寶電子的營收不再被納入公司合併營收所致。

敦南今年第一季營收為新台幣14.51億元，1月處分了昂寶電子16.5％的股份收益加上達爾科技的業外挹注，該季度每股盈餘達7.09元。公司於5月5日的董事會中通過配發每股1.2元的股息。如股份轉讓基準日在配息基準日前，因股東已於股份轉換基準日取得轉換之現金對價且不再具備股東身份，故不會獲配股利。

如股份轉讓基準日在配息基準日後，公司與達爾科技會依合約第3.7條就轉換價格的調整進行討論並對外說明。敦南科技與台灣達爾科技股份有限公司的股份轉換案已於3月份陸續通過台灣公平會及投審會之審查，目前仍在等待中國大陸市場監管局及國發委的核准。

(工商 )