中油、台塑及知名科技大廠「力成」，近日接連傳出遭駭客入侵，內部系統遭惡意程式攻擊。目前中油已證實昨（4日）向調查局報案，而今天刑事局也派員向另遭攻擊的台塑了解案情，另科技大廠「力成」也傳遭駭。警、調目前正在釐清攻擊這些公司的駭客是否為同1集團，及是否如外傳目的為「勒索」。

據悉，目前從已知資訊研判，該駭客集團應是來自境外，利用企業網路的資安漏洞，入侵他們的資料庫後，於重要文件檔案內植入勒索病（Ransomware）。

而外傳駭客可能是對岸網軍，熟悉資安犯罪的警方透露，若真是對岸所為，理論上不會針對民間、民生類企業，比較像是國際非法駭客組織常見的手法，下一步目的極可能在勒索金錢。

刑事局另也表示，雖台塑公司未報案，但該局已主動派員前往了解，盼了解駭客目的是否為勒索金錢，因以往國內就有不少企業遭國際駭客勒索，甚至要求以比特幣等虛擬貨幣付贖金，企圖躲避追查。

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(中時電子報)