美國股指期貨週二盤前走強，市場風險情緒隨著歐洲各國放寬封鎖政策而回升，原油期貨已連續第五個交易日攀升。儘管經濟數據仍然糟糕，但市場風險情緒明顯好轉。歐市開盤後，各主要歐洲股指上揚。英國富時100指數、德國DAX指數和法國CAC指數分別上漲了1.5%、1.6%和1.7%。

截至發稿，道指期貨漲1.26%，標普500期指漲1.25%，那指期貨漲1.32%。

週二歐洲公佈的經濟數據仍然表現不佳。數據公司Markit報告稱，追蹤私營部門活動的4月份英國「綜合PMI」指數從3月份的36下降至上月的13.8。任何低於50的讀數都將顯示收縮，而4月份的數據是有記錄以來的最低水平。

Markit指出，服務行業狀況尤其嚴峻，大多數公司報告其業務活動下降，要麼是由於業務關閉，要麼是由於非必要支出的減少導致銷售萎縮。服務經濟領域的新工作、庫存和就業也以創紀錄的速度下滑。

IHS Markit經濟主管摩爾表示，報告顯示英國正進入數十年來最嚴重的衰退。「4月份的PMI數據突顯出，2020年第二季度英國經濟的衰退將比人們記憶中所見的任何時候都更加深刻和廣泛。」

同時，4月份歐元區PPI收縮了1.5%。在能源價格下降和病毒爆發的影響下，生產者和進口價格也急劇下降。也就是說，這是通貨膨脹壓力的滯後指標，因為這與3月份的數據有關，但趨勢仍然不健康。

德意志聯邦銀行行長魏德曼表示，德國正處於嚴重的經濟衰退，疫情過後經濟可持續恢復，但強勁且迅速的經濟恢復不太可能發生。

路透在4月16-30日對北美、歐洲和日本的34位基金經理和投資長進行的調查結果顯示，他們建議將股票在全球投資組合模型中的占比，從3月的45.9%平均削減至45.1%，為七個月來最低水準。這些受訪者管理的資產規模超過2.5萬億美元。他們稱全球經濟受疫情衝擊後將呈現U型復甦，沒有人預期會出現從當前深度萎縮中強勁反彈的V型復甦。

同時，油市危機也正在緩解。石油輸出國組織（OPEC）及其盟友組成的OPEC+5月1日起將實施新一輪減產行動。按照4月達成的協議，OPEC+將於5月和6月每天減少970萬桶的產量。部分世界大型石油企業的石油和天然氣產量也將在2020年第二季降至至少17年來未曾見過的水準。加拿大管道公司安橋（Enbridge）在一份提交給加拿大能源監管機構的備案文件中稱，其已與多家運輸企業達成協議，將在北美地區最大的石油管道網路中暫時儲存原油。

Tradition Energy負責市場研究的副總裁Gene McGillian表示：「市場繼續消化情況正在改善的看法。」高盛表示，由於原油產量下降和石油需求部分復甦，其對明年油價上漲的看法愈發樂觀。

(中時電子報)