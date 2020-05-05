大樂透頭獎連24期槓龜，創下台灣彩券第3屆以來最長連槓數，台彩推估今(5)晚頭獎上看9.2億元，若1注獨得，也將是今年單注最高獎金，亦是2014年以來最高。一注獨得！今晚9.3億獎落台中市南屯區，由大墩路七段208號的欣賦彩券行開出。

大樂透第109044期今晚開獎，中獎號碼為：17、19、24、36、43、49，特別號：26。

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(中時電子報)