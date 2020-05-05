財神現身了！大樂透終結連槓 一注獨得9.3億 獎落台中南屯 20:522020/05/05 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透今晚開獎。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透頭獎連24期槓龜，創下台灣彩券第3屆以來最長連槓數，台彩推估今(5)晚頭獎上看9.2億元，若1注獨得，也將是今年單注最高獎金，亦是2014年以來最高。一注獨得！今晚9.3億獎落台中市南屯區，由大墩路七段208號的欣賦彩券行開出。 大樂透第109044期今晚開獎，中獎號碼為：17、19、24、36、43、49，特別號：26。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 (中時電子報) #大樂透 #台彩 #今晚 #推估 #發大財 也許您會感興趣 推薦閱讀 還有機會發大財！ 大樂透連24槓 下次頭獎上看9.2億 20:532020/05/01 財經 磐石艦官兵345人 今晚陰性七點就可以回家 15:402020/05/04 生活 搭載南亞129名國人返台 華航專機今晚起飛 22:302020/05/04 政治 店名〈一夜富〉 金門彩券行第7次開出頭獎 11:202020/05/05 生活 送媽媽禮物外加刮刮樂 說不定可給媽媽額外驚喜 12:032020/05/05 財經 大樂透連24槓 今晚頭獎上看逾9億元 13:072020/05/05 財經 今晚衝一波！大樂透上看9.2億 3星座有望「發大財」 16:112020/05/05 生活 大樂透今晚衝9.2億 2生肖財運大爆發 18:202020/05/05 生活 財經熱門新聞 今晚發大財不是夢！ 大樂透9.2億頭獎號出爐 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 即時 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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