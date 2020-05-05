鑒於嚴重特殊傳染性肺炎疫情已快速蔓延全球各地，國內各產業之營運陸續受到疫情衝擊，總統發布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，相關部會已陸續訂定相關紓困貸款規定。行政院院長蘇貞昌期許銀行本於業務外，也要多協助政府福國利民政策，相關紓困作業要更為便民、簡化。

爰此，中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(簡稱銀行公會)特於4月22日中午邀集全體會員銀行董事長或總經理，於台灣金融研訓院舉辦「銀行紓困貸款業務研討會」，籲請各會員銀行積極響應，加速紓困貸款作業時效，以協助企業度過難關。

本次研討會由銀行公會理事長呂桔誠主持，並邀請金管會主任委員顧立雄、中央銀行總裁楊金龍、財政部部長蘇建榮、經濟部部長沈榮津、金管會銀行局局長邱淑貞親臨會場指導，會中各財經部會首長對銀行業諄諄提點，表達政府對銀行推動紓困貸款業務之重視，除對銀行從業人員業辛勞表示感謝，也期許銀行業本於服務之初心，善盡企業社會責任，積極配合政府紓困政策，共同協助受疫情衝擊的企業及個人順利渡過難關，穩定經濟發展，增進人民幸福。

另外，本次研討會有四家民營銀行董事長、總經理分享辦理紓困之經驗，現場氣氛非常熱絡，各公、民營銀行也明確表達積極支持配合政府政策，近期紓困業務增長態勢已明顯展現。

(工商 )