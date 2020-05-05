疫情帶動電商業績逆向成長，看好這波消費動能，HAPPY GO Pay即日起可使用於遠傳旗下的friDay購物。

為歡慶HAPPY GO Pay上線，friDay購物也推出綁定遠銀卡消費滿2,000元贈260點，40點兌換60元購物金，以及全站商品最低38折起。時值母親節，HAPPY GO特地攜手friDay購物、momo購物網與松果購物三大電商，獻上一系列寵愛媽咪的優惠，滿足卡友「免出門、免排隊、直送到家」的消費需求。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司顧客經營業務部副總經理李明城表示，觀察卡友第一季的消費行為，於friDay購物消費的人數較去年同期成長24％，兌點數也提升37％，顯示「宅經濟」讓網路購物業績逆勢成長的趨勢。同時，疫情帶動的「零接觸商機」也讓消費者對行動支付的接受度大為提高，今年2月之後註冊綁定HAPPY GO Pay的會員明顯增加，成長2～3成左右。目前正值母親節購物的重要檔期，HAPPY GO Pay於friDay購物啟用，相信對網購族群而言，不僅付款時更方便，還能更聰明消費，可享包括點數折抵消費金，綁定遠銀信用卡享高倍數點數回饋等優惠。

HAPPY GO Pay即日起至6月30日，綁定指定銀行信用卡享單月累積回饋、單筆滿額贈等優惠，最高可享10倍回饋。friDday購物為歡慶HAPPY GO Pay上線，推出5/1～6/30綁定遠東商銀銀行信用卡單筆消費滿1,000元獨家加贈100點(Bankee卡除外)，綁定其他配合信用卡也可享當日滿2,000元送160點、滿5,000元送400點，即日起至5/10還可用40點兌換60元購物金，當日消費二次再抽520點。friDay購物同步加碼振心券買一送一、揪團買更省、生鮮送到家等專區，滿520元就可抽輝葉美腿機與按摩椅，滿2,000元還有機會得到CITIZEN星辰光動能女錶。

瞄準母親節潛藏的彩妝與保養消費勢力，HAPPY GO結合momo購物網即日起推出「完美女神節x HAPPY GO點數好禮三重送」活動，不僅慰勞母親的辛勞更替卡友省荷包，卡友使用點數至momo購物網折抵消費，每40點可折抵10元，折抵無上限，4/26～4/30期間凡使用點數折抵帳單即回饋5點；5/1～5/5天天點數回饋5％，最高回饋100點；5/1～5/8期間累計兌點達520點有機會再得520點。momo購物網同時也推出「專櫃熱銷」及「momo線上獨家」商品共慶母親節，全站也祭出精選商品激殺1.2折起的優惠。

松果購物為迎戰母親節，即日起至5/10推出「愛呀，我的媽」活動，祭出不限訂單金額，首次結帳使用HAPPY GO點數折抵，有機會得點數100點，折抵無上限，兌點滿額再抽1,000點。而美妝保健、蛋糕甜點、餐廚用品與3C家電等熱銷商品，可享單筆滿888元現折60元、滿2,000元現折160元、滿3,600元現折300元，最高送出520購物金。更推出「小米有品靜音智能掃地機」破盤狂殺2.8折優惠。

防疫期間，隨著許多戶外休閒娛樂的終止，網路上也紛紛掀起「#跟我一起宅在家」的熱潮，包含追劇、閱讀、發掘新音樂、自主烹飪等眾多系列。

HAPPY GO為歡慶金石堂網路書店改版上線，即日起推出新加入禮、首綁禮與回門禮等好禮三重送活動，包含首次入會並消費滿350元享點數兩倍送抽獎機會、首次綁定HAPPY GO帳號與消費即贈40點，以及當月消費二筆還有機會得到1,000點，鼓勵卡友透過吸取新知，在防疫期間以「讀」攻毒，讓自己身心狀態變得更充實；同時也推出以50點兌換遠傳friDay影音免費看的公益活動，在家免費追劇，還可幫助台灣世界展望會貧童去上學。

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