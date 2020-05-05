為了讓受疫情影響的企業能快速、便捷申請紓困貸款，華南銀行「小微企業線上貸款平台」提供企業24小時全年無休的線上申請服務，企業戶不需要出門找銀行，只需上網填寫企業基本資料，華南銀行就會有專人主動聯絡，以從寬、從速及從簡的原則，力挺中小企業渡過疫期難關。

華南銀行的「小微企業線上貸款平台」結合實體與線上申請服務，讓企業在申請紓困貸款時更為便利，企業只需要在貸款平台頁面上填寫公司名稱、統一編號、地址及公司聯絡電話等資訊，同時指定要往來的分行，就會有專人直接與企業聯繫，讓企業縮短貸款申請流程，而華銀主打「寬一點」、「快一點」、「方便一點」，透過簡化內部核貸流程，最快在三天內就可以讓企業取得資金。

凡是企業實收資本額在3,000萬元以下，且符合信保基金保證對象的中小企業，或是只有辦理稅籍登記之營利事業，都可以透過平台提出申請，而對於未達使用統一發票標準的「小規模營業人」，只要通過簡易評分表計算符合標準，也能符合申貸門檻。

為了照顧新冠肺炎疫情衝擊攤商等「小規模營業人」，自5月1日起，華南銀行提供新臺幣50萬元簡易申貸方案，貸款期限最長5年，央行融通期間利率以1％計收，且免收取信保手續費，「小規模營業人」只需於華南銀行官網專屬網頁勾選確認稅籍登記期間、負責人從事本業經驗、不動產擔保設定、營業狀況等四個欄位，系統就會自動判斷是否符合申貸資格。

另外，為了協助受疫情影響之本國籍勞工，華南銀行提供「勞工紓困貸款」，每人最高可貸10萬元，只要至官網「新冠肺炎紓困振興專區」內點選「勞工紓困貸款」，即可輕鬆完成貸款申請。

為配合政府紓困政策，讓企業掌握紓困貸款內容，華南銀行官網設置「新冠肺炎紓困振興專區」，提供振興融資貸款資訊及諮詢窗口，未來將持續落實政府政策，積極協助客戶度過難關。

(工商 )