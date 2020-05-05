新冠肺炎疫情持續衝擊國人消費意願，2020年3月國人刷卡金額較去年同期掉了108億元、年減4.52％。金管會銀行局副局長莊琇媛5日公布2020年3月份信用卡、電支電票最新業務狀況，3月份簽帳金額為2,282億元，雖然較上月增加98億元，但較去年同期比較卻減少逾百億元，她指出應是疫情影響，跨境觀光、旅遊消費減少所致。

莊琇媛表示，3月簽帳金額較2月增加98億元主要是保費遞延入帳所致。以國泰世華銀信用卡來說，3月刷卡金額較2月增加85.4億元，其中77億是刷卡繳保費，而北富銀3月刷卡金額則較2月增加49.8億元。

就信用卡簽帳金額來看，前三名是國泰世華銀（417億）、玉山銀（352億）、中信（316億），發卡前三名為玉山（8.4萬張）、國泰世華（7萬）、中信銀（6.5萬張）。

不過，就電子支付的部份，受疫情影響不明顯，主要還是受到業者促銷活動影響。據銀行局統計至2020年3月，電支帳戶間款項移轉金額達19.5億元，較上月衰退了11.32％，銀行局官員指出，主要是街口支付在2月份有行銷活動，3月份沒有，而就代理收付實質交易款項來看，3月份達35億元較上月增加了25.95％、較去年同期增加7.3％，銀行局官員分析，因電支為小額支付，較不明顯。

據銀行局統計，截至2020年3月底止，台灣有5家專營電支業者（街口、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付）和23家兼營業者（銀行、中華郵政及電子票證發行機構），電子支付總使用者人數達到790萬人，其中，街口支付使 用人數已突破215萬人、代理收付實質交易款項達17億元，位居龍頭。

電票部份，則計有4家專營電子票證機構及1家兼營電子票證銀行；總流通卡數約13,022萬張較上月增加120萬張；當月消費卡數約1,198萬張較上月減少99萬張；當月消費金額約64.7億元。

現金卡業務則有14家金融機構辦理現金卡業務，已動用額度卡數約36萬張，整體現金卡放款餘額（含催收款）約155億元，當月轉銷呆帳金額約0.5億元，整體逾放比率為1.003％。

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