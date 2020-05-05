國內上市公司瀚宇博德股份有限公司(簡稱瀚宇博德)於4月30日下午與第一銀行等10家金融機構完成5年期新臺幣50億元聯貸案簽約。

該聯貸案由第一銀行統籌主辦，遠東銀行、玉山銀行及台新銀行共同主辦，另有土地銀行、臺灣銀行、兆豐銀行、凱基銀行、上海銀行及台中銀行參貸，認參總金額達新臺幣77.5億元，超額認購55％，參貸情形踴躍，顯示銀行團對瀚宇博德的未來發展深具信心，以及對公司經營團隊的認同與肯定。

瀚宇博德為全球知名的印刷電路板製造大廠，所生產之產品主要應用在筆記型電腦、網路通訊、伺服器、遊戲機、機上盒、電視、汽車等電子領域，營運聚點分別設於台灣、中國大陸、日本及馬來西亞等，產品行銷全球，具經濟規模效益，整體營收穩定及獲利逐年成長。為擴大營運規模及提升營運績效，於2019年與嘉聯益科技股份有限公司策略聯盟，有助於增加規模經濟及財務綜效。

第一銀行走過120週年，長期以來持續力挺台灣企業，期許成為台灣企業的最佳夥伴，並且透過全球布局拓展營運規模，除已申設德國法蘭克福分行、美國德州休士頓分行、美國子行聖馬特奧分行，以及柬埔寨金邊分行增設兩家支行為優先發展，另評估於東協國家增設新據點，目標將海外獲利比重拉高至5成以上。

(工商 )