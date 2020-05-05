金正恩2012年出席北韓少年團活動，網友看到照片驚呆，直呼以前也太帥 (圖／美聯社)

金正恩2012年參加北韓少年團活動 (圖／朝中社)

北韓最高領導人金正恩由於近一個月神隱20天，直到五一勞動節才現身，引發全球熱議，包括身材也成為焦點話題，就有媒體挖出金正恩2012年照片，直呼超級帥，與現在超過130公斤的金正恩看起來天差地遠。

PTT鄉民轉發新聞至八卦版，其中一張金正恩2012年出席北韓少年團66周年活動的演講照片，照片中的金正恩髮型與現在完全不同，頗為時尚，且明顯瘦上許多，五官更是英俊，讓鄉民直呼「這金正恩有點帥」、「這是同一人???」、「原來金正恩以前這麼帥」、「這幾年胖的也太誇張」。

南韓媒體《朝鮮日報》曾報導，金正恩2010年體重約100公斤，但2015時已超過130公斤，如今數字恐怕更驚人。金正恩體重飆升原因眾說紛紜，有一說是因2013年處決姑丈張成澤時壓力過大而暴飲暴食，體重大增；也有人認為金正恩為了讓自己看起來更像祖父金日成，才會刻意增胖，但也因此引發健康疑慮，造成日前神隱時，病危甚至病逝消息瘋傳。

(中時電子報)