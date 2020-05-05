常看清宮劇的人，一定對大內高手這四個字相當熟悉，並懷疑，在紫禁城中，是否真的有武功如此高強之人。事實上，作為皇帝的貼身侍衛，身手肯定是要有兩把刷子，畢竟要是皇帝龍體有損，絕對不是撤職了事這麼簡單。那清朝大內高手的武功到底有多強？可以從清朝最後一位大內侍衛總管宮寶田的經歷來一窺端倪。

在電影《一代宗師》中，宮二的父親宮羽田就是以大清最後一位大內侍衛總管宮寶田為原型創造出來的角色。提到宮寶田的經歷，因其自幼家貧，所以在13歲時便去了一家米行當學徒，幫人送米；因為時常送米到王府，在機緣之下，就認識了當時已是一代武學大師的董海川，董海川相當喜歡宮寶田，便將其留下，並傳授武藝，最後還將自己的八卦掌絕學傳給了宮寶田。

到20幾歲，宮寶田進入皇宮，被封為四品帶刀侍衛，成為慈禧太后和光緒皇帝的近身侍衛；不過，因為看不慣宮中的種種陋習，便辭官回家。到了1922年的春天，那時東北軍閥張作霖聽說宮寶田武功絕頂，就想與宮寶田見上一面，可是當張作霖見到宮寶田後，竟相當失望。

主要原因是因為宮寶田相貌並不出眾、個子不高，也比較瘦，而宮寶田在張作霖的想像中，宮寶田是一個高大威猛的人。宮寶田看出張作霖對自己的質疑，便提出了要與張作霖手中的洋槍進行比試的請求。

在比試過程中，宮寶田躲過張作霖開出的前兩槍，就在張作霖開出第三槍時，卻發現宮寶田已經轉到自己身後，顯然速度飛快，動如脫兔且難以捉摸。經此一試，寶田便成為了張作霖麾下的一員，而這也成為武術圈的一段佳話。

(旺報 )