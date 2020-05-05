曾參與反送中抗爭，日前來台尋求庇護的港籍馬姓大學生，日前遭同是來自香港的女同學指控，將她帶至北市賓館性侵，北市警方上月前往學校找人，並在馬的住處內，發現1把能發射防暴膠彈及胡椒彈的空氣槍，台北地檢署5日首度傳喚馬男到案，據了解，馬男否認性侵，辯稱是合意性交，但檢察官訊後以馬男涉嫌妨害性自主罪，諭知1萬元交保，並限制出境、出海。

這是因參與反送中抗議來台尋求庇護的港生中，第一位因涉及性侵犯罪，被台灣檢方列為被告，並交保、實施境管的人士。

據了解，馬姓學生現在僑生先修部讀書，被指控今年2月時，與一同來台的港女同學，前往北市賓館發生關係，被害女子選擇在上月報案，警方隨即前往學校找人。

據指出，馬姓學生表示這是男女感情糾紛，當初發生關係是你情我願，不知為何女方會提告，另被起獲的空氣槍，檢警也需進一步檢測是否具有殺傷力，全案正由檢警持續調查中。

(中時 )