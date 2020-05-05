駿利亨德森環球生命科技基金的投資組合經理人Andy Acker與生技產業分析師Agustin Mohedas討論有關減少COVID-19傳染的最近發展，以及他們如何看待全球經濟最終回復正常的時間表。

在駿利亨德森，我們秉持的投資理念之一，便是對投資環境深度的分析與了解。

問題一 : 可否談談目前疫情的現況？

新冠肺炎疫情蔓延全球，我們可以從各國身上學到許多抗疫相關的知識。許多亞洲國家因應疫情的準備做得較為到位，部分原因在於過去有些亞洲國家曾發生類似的疫情，因此提供我們一個理想應對方式的借鏡。中國迅速採取以人口為基礎的防疫措施，其中包括下令武漢市居家防疫，並在全國實施保持社交距離的政策。韓國透過大規模的檢測與隔離確診病患－無論是否有症狀－及其接觸過的人，藉此快速地控制疫情惡化。

歐洲與美國的疫情之所以較為嚴重，部分原因在於疫情爆發之初，並沒有完善的篩檢體系就位，並且過了一段時間才下令居家防疫或其他限制社交活動的措施。好消息是，目前歐洲的疫情看來即將到達高峰期－當然義大利會率先抵達，同時美國疫情的進程大概比歐洲落後一到兩個星期的時間。

問題二：我們都聽過從疫情爆發到經濟復甦會經過的四個階段。可否詳細解釋一下這四個階段，以及你的研究模型顯示我們會在何時進入各個階段？

目前我們在美國使用的新冠肺炎疫情模型，是根據中國與歐洲疫情經驗作為模型基礎。目前模型顯示美國新增確診案例應該會在4月中旬達到高峰，接著案例數目會一路從4月下旬、5月份下降，到了6月份每日新增確診案例數目可望下降到1％以下。屆時，或許有幾個州就可以開始鬆綁目前為了防疫而實施的限制措施。

接著來談談經濟復甦的四個階段。美國食品藥物管理局的前局長Scott Gottlieb以及美國企業協會共同發佈了經濟重新開啟的四階段藍圖。目前，我們身處第一個階段，也就是經濟活動限制最嚴重的階段。在這個階段，我們必須大幅減慢疫情的擴散，因此需要採取極端的保持社交距離政策。此舉有助於降低感染率，疫情終將會獲得控制，一如其他國家的經驗顯示這是可能的事情。

我們的模型預測6月份以前應可進入第二階段，屆時各州可望視情況解除保持社交距離的措施。然而為達此，病毒檢測與追蹤，以及將確診案例及其接觸者加以隔離的能力是必要的。即便到了第二階段，部分保持社交距離的措施還是會延續下去，其中包括限制社交聚會的人數，且病毒感染的高風險群－例如60歲以上的老年人－保持社交距離仍是重要的。

一旦我們建置廣泛的疾病監控體系，且有足夠能力去治療與防治新冠肺炎，屆時我們將可從第二階段進入第三階段。進到第三階段代表我們已備足各種的療法與藥物，且能夠降低病患死亡率，甚至可以透過施打疫苗達到群體免疫的效果。目前我們正密切關注各種藥品與疫苗的研發進度，部分藥品最快可望在2020年中旬問世，而疫苗最快則有機會在2021年下旬上市。最後，進到第四階段代表我們已經成功擊敗新冠肺炎，重新建構了正常的經濟秩序，並開始準備下一個可能爆發的大流行病。

問題三：新聞報導一再強調篩檢的重要性，及篩檢在第一階段管理疫情的重要性。可否請你談談目前病毒篩檢的發展近況？

好的。臨床檢驗對於疫情控制與瞭解問題的嚴重度極為重要，目前，美國每天約可檢驗15萬人，但是這樣的檢驗能量還不夠。為什麼這麼說呢？目前美國約有19％左右的檢驗結果呈現陽性，但是韓國檢測陽性的比例只有3％。換句話說，我們仍然落後。當然，我們正努力趕上，同時目前看來新增確診案例數目漸漸接近高峰，也預期在那之後新增確診案例便會開始下降。然而，我們希望看到篩檢結果呈現陽性的比例下降的原因在於許多人是無症狀感染者，根本不知道自己已經感染新冠肺炎。因此，我們必須要有足夠的篩檢能量，如此才能找出無症狀感染者－這也是讓生活回復正常的前提。

現在，美國有多家企業正在研發新的篩檢方法與診斷，其中包括大規模的檢測，以及最快能夠在5分鐘內知道結果的即時檢測。因此，假設今天有一個病患到醫院看診並開刀，此時醫生與病患便可快篩，確保彼此不會有互相感染的情況發生，這將是我們能否回歸正常生活的關鍵之一。

問題四：如果我們要從第一階段一路進展到第四階段，我們需要科學界成功研發新冠肺炎的療法與疫苗。根據你目前的研究結果，最後最有可能出現的情況為何？

目前有四種不同的療法與疫苗正在研發當中，我可以一一解釋。首先是直接抗病毒藥物。此類藥物將直接針對幫助病毒複製的機制進行破壞，藉此殺死病毒並治療病患。目前已有幾種類似的藥物正在研發當中?例如由吉利德研發的靜脈注射藥物－瑞德西韋。瑞德西韋現在已進入後期的試驗階段。瑞德西韋起初是針對伊波拉病毒研發，但是後來在臨床前的研究顯示亦能有效對抗新冠病毒。因此，瑞德西韋正在進行試驗當中。然而，瑞德西韋必須採靜脈注射的方式，且需連續注射5到10天，因此瑞德西韋可能主要用於治療住院的病患。

另一個最近大家常提到、且已經開始部分使用的藥品叫做羥氯奎寧。羥氯奎寧是一種極為古老的用藥，早在1945年就已使用。過去數十年來，羥氯奎寧一直用於治療與預防瘧疾。根據臨床前試驗或是實驗室的研究結果，羥氯奎寧似乎能有效殺死病毒，但是我認為目前的效果仍有待進一步證實。目前，我們正在等待更大規模的隨機對照研究，屆時便可知道羥氯奎寧是否真的具有療效。我們認為未來幾週或是下個月試驗的結果就會出爐。

還有一類藥物是抗發炎治療用藥。到目前為止，我們發現病患之所以死於新冠肺炎，通常是因為體內的免疫系統過於活躍，進而反過來攻擊病患並且造成肺部傷害，最終導致病患死亡。各位可能都有聽過「細胞激素風暴」(cytokine storms)。當免疫細胞試圖殺死病毒的時候，會釋放出名為細胞激素的訊號。在這過程中，細胞激素可能會不斷釋放，最後引發無法阻止的細胞激素風暴。因此，治療新冠肺炎的想法之一，就是使用類風濕性關節炎的治療用藥「抗介白素-6（anti-IL-6）」，當中的細胞激素（IL-6）便是引發細胞激素風暴的原因之一。目前，羅氏、賽諾菲與Regeneron等藥廠正在進行抗介白素-6的藥物試驗。

另有一類的治療用藥就是大家都在期待的疫苗。疫苗之所以如此重要，是因為疫苗是用於健康的人身上，避免受到新冠病毒的感染。疫苗的種類不斷推陳出新，其中包括mRNA疫苗。由於新冠病毒屬於RNA病毒的一種，因此我們可以使用RNA製作疫苗，藉此刺激人體的免疫系統。儘管部分疫苗只花六個星期就研發完成，但是疫苗必須通過完整的臨床試驗，以證明疫苗的安全性與效果。故此，我們認為疫苗要全面問世至少還要等上12到18個月的時間。

最後一類的藥物-實際上是抗體，用於殺死病毒或是預防病毒感染。抗體可用於治療與預防新冠肺炎。倘若第一線的醫療人員可以注射抗體，他們便可獲得對抗病毒能力。這幾類藥品目前都還在研究階段，但都是我們能否回歸正常生活的關鍵。在接下來一個月左右的時間，我們應該就能陸續看到研究成果。

問題五：觀察疫情對於經濟與市場帶來的影響，近期的市場強彈表現是否出乎你的意料之外？因為我們還在對抗疫情的初期階段。

過去幾天、甚至是過去幾週，我們看到金融市場表現強彈。說實話，看到股市上漲確實令人開心。然而，我們認為投資人的樂觀情緒主要是因為「非醫療」的抗疫作為展現成效。舉例來說，居家防疫措施在世界各國都展現良好的抗疫成效－當然美國也不例外。我們希望紐約州與美國的確診案例可以很快地越過高峰期並開始下降。

因此，我們應該快要渡過這波疫情最艱困的階段。然而，距離疫情真正落幕還有很長的一段路要走。即便我們過了最艱困的時期，但是目前奏效的防疫措施卻重創經濟活動與許多中小企業。因此，儘管我們實在不想要繼續在家工作，希望可以自由自在的外出工作，上餐廳吃飯、與同事見見面，但是短期內要回歸正常生活可能是不太切實際的。

我們無法跳過經濟復甦四階段的任何一個步驟。我們必須擴大臨床篩檢的能量，並採取其他的防疫措施－包括進行血清檢測，藉由檢查血液中的抗體，判斷病患是否已經感染新冠病毒以及是否具有免疫力。或許，我們可以讓具有免疫力的人提早回到工作崗位。我們必須用數位體溫計監測民眾的體溫，隨時掌握哪個區域可能爆發集體發燒的現象，並監控潛在的疫情熱點。我們需要更多的病毒篩檢能量，篩檢出具有感染能力的無症狀感染者。我們必須對確診者所有的接觸對象進行疫調，並確實加以隔離。我想在一切回到正常之前，我們還有很多的難關需要克服。

短期內，我認為經濟活動將受到嚴重的衝擊。我們投資的醫療保健企業之中，許多投資標的具備顯著的防禦特性。舉例來說，那些生產可以用郵寄方式領取的口服用藥製造商，應可維持相當穩定的藥品出貨量。針對醫療費用提供給付的管理式醫療保險機構（HMO）雖然可能要為新冠肺炎的治療服務付出額外的費用，但是目前因疫情關係而延後的大量手術需求，應可彌補前者造成的損失。

以醫療器材產業而言，我們認為短期內的需求將受到顯著的影響，不只是非必要的醫療器材，就連必要的醫療器材－例如心臟手術所需的器材－都可能面臨需求萎縮的影響。儘管如此，一旦各種防疫禁令解除，醫療器材的需求量也會快速回復。最後，可以在家中自行施打的注射藥品－例如糖尿病患所需的胰島素－料將維持相當穩定的需求。

此外，專門負責執行臨床實驗的服務機構也會受到疫情的衝擊，因為現在要病患到醫院接受治療並觀察臨床試驗結果並不是件安全的事情。因此，已經開始的臨床實驗服務將受到一定程度的延宕，至於尚未開始的臨床實驗也將延後啟動的時間。此外，疫情也可能對於法規決策帶來廣泛的影響。我們投資的企業大多具有較高的防禦特性與較好的韌性。儘管近期?價大幅下修，但是我們認為這反而造就更有吸引力的投資評價－特別是在這場疫情危機過後。然而，我必須坦白說，目前投資人可能有點過度樂觀地期待一切即將回復正常。

問題六：駿利亨德森醫療保健研究團隊產出的研究資訊，是如何與其他投資團隊分享？

駿利亨德森醫療保健研究團隊隨時追蹤最新的新冠肺炎療法、診斷方式、以及流行病學相關的研究進展，並透過電子郵件與每天下午四點的電話會議，與其他股票投資團隊的同事分享。藉由這些互動的機會，我們可以整理其他同仁提出的問題，並瞭解他們的想法，因為疫情對於各個產業的影響不盡相同，不同投資團隊的成員可能會有獨到的觀點。因此，我們匯聚眾人的研究成果，儘可能整理出最完整、最新的觀點。

隨著新冠肺炎疫情的演變，駿利亨德森將持續分享我們的最新疫情觀點，及其對市場與投資人的啟示。

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