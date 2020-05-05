大陸第一季GDP繳出-6.8％的最差成績，引發市場恐慌，不過，股市未有太大反應。投信法人指出，大陸各地政府已陸續解除封城管制，朝復工復產目標前進，加上，歐美各國疫情出現觸頂的跡象，預期出口衰退不致於持續太久，建議投資人採取定期定額布局，靜待下半年股市谷底反轉的機會。

受到肺炎疫情影響，大陸近期公布的第一季GDP，較去年同期衰退6.8％，首度繳出負成長的成績。在經濟數據揭露後，上證指數不跌反漲。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，首季GDP顯示，疫情造成出口動能減弱，企業訂單、需求都明顯衰退。但是自疫情爆發以來，大陸政府對內採取封城的果斷處置，同時，又透過貨幣、財政政策多齊管下，支撐金融市場信心。近期大部分省市已解除管制措施，人口流動恢復正常，朝全面復工復產目標挺進。

張帆認為，出口動能能否回溫，關鍵在於歐美訂單何時重啟。目前觀察，歐洲除英國以外，多數國家新增確診數開始減緩；美國也有觸頂的跡象。而且由於美國現在的家庭負債與儲蓄水準，比2008年金融海嘯時改善許多，隨著疫情緩和，未來消費復甦，可望帶動出口動能重啟。

現在上證指數本益比仍低於近2年、5年與10年平均值，投資人不妨採取定期定額分批進場，靜待下半年基本面與股市反轉的機會。

不過，張帆提醒，外商撤資、去全球化意識抬頭，疫情過後，大陸經濟將面臨更大的轉型壓力，投資布局應聚焦受惠於改革的結構性機會，如：互聯網、創新醫療、新能源、物聯網等行業。

(工商 )