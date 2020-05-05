近日罷韓團體路邊廣告看板陸續被拆，不斷PO網質疑高市府打壓有雙標。對此，YouTuber《Bit King比特王出任務》在粉專PO出一張照片打臉，讓許多網友看了紛紛回應「 執法就是這樣，一視同仁」。

高雄市6月6日舉行「罷韓」投票，已進入倒數計時，公民團體陸續吊掛罷韓宣傳看板，但近日罷韓團體指控遭高雄市政府杯葛罷韓看板。

YouTuber《Bit King比特王出任務》在粉專PO出一張照片，他說「前幾天有人說高市府雙標！只會拆罷韓廣告，不拆挺韓廣告」，但他表示，高雄市議長許崑源和韓國瑜一起入鏡的「高雄發大財」廣告物，也一樣被拆了。比特王認為這樣是高雄拆起來，通通都拆了，藉此打臉1450對於雙標的指控。

比特王的這則臉書PO文也讓杏仁哥分享，許多網友看了也紛紛留言「按步就班，一視同仁，沒有雙標，韓市長，嚴正執法，讚」、「拆得好！拆得對！那就是依法行政」、「綠共是打人喊救命」、「罷罷叫的自掛自己檢舉」、「做賊喊捉賊」。

針對罷韓團體的指控，環保局澄清一切依法行政，並表示市長韓國瑜、議長許崑源也有1塊聯名看板被檢舉，經勸導後5日上午已雇工自行拆除，強調執法絕無大小眼。

(中時電子報)