因為新冠肺炎疫情爆發，口罩成為了疫情間最重要資產，受到管制。不過隨著「口罩實名制」政策逐漸改良，已從原本一次只能領3片口罩，到現在可領9片。不僅如此，還成功讓人潮分流，藥局門口不再有人潮聚集。可是，有位長輩在知道不用排隊後，卻突然發怒嗆「是在騙我們老人嗎」？

一名在藥局上班的網友在臉書社團《爆怨公社》上分享一段和長輩的對話。這名長輩一進藥局就開口問「現在可以買口罩？不是要排隊嗎？」原PO見他她還不熟悉新制便解釋說「現在已經不需要了，購買通路有很多，現在可以輕鬆買了。」更好意地幫長輩確認有無符合購買資格。

但沒想到，長輩突然開口就罵「我之前都排好久內，才買3個...現在不用排，還9個。都要騙我們這種老人，以為我們老人很閒嗎？」儘管原PO急忙解釋是規定修改後的結果，但也提到「現在這樣的結果，人人都可以輕鬆購得，很好啊。」不過這位長輩還是聽不下去原PO的勸說，留下一句「騙鬼！不要了啦，不爽買，我留給需要的人。騙，只會騙，之前我們排隊的都傻子」就離去了。

這讓原PO相當無奈，他感嘆表示不管政策再怎麼修改，就算修到現在不用再排隊了還是有人反感，「怎樣都有槍」。貼文曝光後，網友確認為長輩有這種反差其實很正常。他們分析「不能排隊她不開心了」、「不用排隊就買的到，感覺不珍貴所以不爽買」，還有人指出，老人就是閒所以去排口罩，還可以從排口罩這活動中得到成就感，現在到處不用排隊就買得到，已經失去當初的價值了。

網友總結指出，「老人家是要人陪，那些（買口罩）只是藉口，還不是因為街坊鄰居有的聊」、「老人家就是要享受排隊的樂趣，根本不是缺口罩」。

口罩實名制成功將人潮分流，卻有位長輩在知道不用排隊後，突然發怒嗆「是在騙我們老人嗎」？（摘自：爆怨公社）

(中時電子報)