疫情讓全球重要賽事如奧運、世足等皆延期舉辦，今年預定舉行、5年一度的蕭邦國際鋼琴大賽（以下簡稱蕭邦鋼琴大賽），原定決賽將在10月於波蘭華沙登場，主辦單位在官方網站宣布，考量參賽者與評審健康安全，將延期一年，改到2021年10月舉行。

蕭邦鋼琴大賽於1927年成立，是頗富盛名又歷史悠久的國際賽事，1942年因為二戰德軍攻佔波蘭停辦一次，一直到1949年才恢復賽程，時隔71年，又因為疫情停辦。歷年拿下首獎的亞洲鋼琴家包括鄧泰山、李雲迪、趙成珍等人。此外，鋼琴大師傅聰、李名強，則曾經拿下第三獎與第四獎。

今年共有164名參賽者入選，其中共有9位台灣選手，包括張凱閔、陳涵、段欣妤、謝維庭、葉士賢、徐筠芷、林灝維、沈孟生、蘇思羽等。原本預計在4月17日至28日，在華沙舉行預賽，選出參加決賽的選手，日前因疫情緣故，延至9月，現在主辦單位又宣布比賽延期一年。

林灝維的母親簡德蘭表示，「原本為了到波蘭參賽，林灝維這段期間已加強練習，但因為疫情的緣故，機票沒有先訂，目前還沒收到主辦單位通知，不過預賽應該同樣延期了。」

此外，今年歐洲各大音樂節，如琉森音樂節、薩爾茲堡音樂節、韋爾亞音樂節、拜魯特音樂節等，皆受到疫情影響，已宣布停辦。其中以華格納演出作品為主的拜魯特音樂節，長年由華格納的曾孫女卡塔琳娜．瓦格納（Katharina Wagner）擔任藝術總監，近期傳出她因患有長期疾病，而不得不卸下總監一職，為之後藝術節的走向添上變數。

(中時 )