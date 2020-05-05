日本防衛正計劃擬定「遭遇不明飛行物(UFO)的應對準則」，這是源自美國國防部最近發布的幾則戰機遭遇神秘物體影片，在這些影片中，美國戰機與不明飛行物有過遭遇，雖不知飛行物是什麼，卻用戰機上的光電儀器給攝錄下來。

防衛世界(Defense World)報導，美國國防部在4月27日發布2則影片，一則拍攝於2004年，另一則在2015年。影片顯示戰機遭遇橢圓形的不明飛行物體，具有空前的速度和靈活性。兩則影片都是美國海軍戰機F/A-18E所遇到，並透過機上的光學/紅外影像標定設備完整拍攝。其實早在事件發生後不久，影片就已公布於眾，但美國國防部出面發表，是代表官方證實這兩次不明飛行物體遭遇事件，官方仍然找不出合理的答案。

US Fighter Jets Encounter Unknown Flying Object UFO - Pilots Stunned

俗稱「幽浮」的UFO，常常與「飛碟」混用，今人大多代指為外星人太空船。其實UFO真正的意思是

是「不明飛行物」(Unidentified Flying Object )的縮寫，它指是一切無法辨別原理的空中物體。

日本防衛相河野太郎週二表示，航空自衛隊飛行員從未遇到過不明飛行物，但是既然美國飛行員有這樣的經歷，那麼防衛省將為這種可能，制定合適的應變準則。

目前航空自衛隊也有一套不明國籍飛機接近日本領空的應變準則，戰機飛行員飛現不明飛機後，會先以英語對其呼叫，呼籲對方改變航向。在確定國籍後，便會以該國的語言，再次提出要求。如果飛機繼續進入日本領空，則先發射信號彈示警，並迫使其降落。

同樣的做法不能完全適用在不明飛行物身上。

地面指管系統可能看不到UFO，例行訓練的飛行員有可能在演訓中遭遇。

航空自衛隊表示：「如果遇到UFO，原本的培訓任務將立即取消。然後我們將尋求從安全的距離（包括它是否是無人機）進行識別，並將其報告傳給防空指揮中心，以進行後續研究。」

河野太郎說：「講實話，我不相信有什麼UFO。但是由於美國國防部發布了這樣的影片，所以我想從美方那裡瞭解對這些物體的分析與結論。」

(中時電子報)