鴻海四月營收 創歷年同期新高 21:332020/05/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海（2317）5日公布4月營收，單月營收為3809.25億元，創歷年同期新高，較上月3476.54億元，月增9.57％，較去年同期的3797.86億元，年增0.3％，累計前四月營收為1兆3106.05億元，較去年同期的1兆4361.19億元，下滑8.74％。 鴻海指出，以四月言之，四大類產品表現相較於上月，以運算產品表現最佳，其次依序為企業產品及元件及其他，消費暨智能產品則墊底，若與去年同期相較，則以元件及其他表現最佳，其次為運算產品、企業產品，消費暨智能產品，同樣墊底。 (工商 ) #鴻海 #月營收 #創歷年同期新高 #相較 #運算 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》ADR連2跌 台積電摔落300元關 09:432020/05/04 財經 《業績-半導體》瑞耘4月營收創新高 半導體零耗件明朗 15:062020/05/05 財經 大立光四月營收罕見雙降格局 16:002020/05/05 財經 宏捷科4月營收2.77億 創近50個月新高 16:012020/05/05 財經 《業績-文創》華研4月營收年減16.39％ 累積歌曲IP抗疫情 16:492020/05/05 財經 氣立4月營收回升至1.59億元 創近21個月新高 17:062020/05/05 財經 禾伸堂4月營收寫五個月新高 17:312020/05/05 財經 瑞穎第一季營收及獲利均創新高 EPS達2.52元 18:202020/05/05 財經 GIS-KY 4月營收重回百億元大關 18:522020/05/05 財經 疫情受累 晶睿四月營收年減三成 20:112020/05/05 財經 財經熱門新聞 疫情甩鍋陸更糟！ 川普殺招恐觸經濟大蕭條引爆點 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 財神現身了！大樂透終結連槓 一注獨得9.3億 獎落台中南屯 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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