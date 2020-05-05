鴻海（2317）5日公布4月營收，單月營收為3809.25億元，創歷年同期新高，較上月3476.54億元，月增9.57％，較去年同期的3797.86億元，年增0.3％，累計前四月營收為1兆3106.05億元，較去年同期的1兆4361.19億元，下滑8.74％。

鴻海指出，以四月言之，四大類產品表現相較於上月，以運算產品表現最佳，其次依序為企業產品及元件及其他，消費暨智能產品則墊底，若與去年同期相較，則以元件及其他表現最佳，其次為運算產品、企業產品，消費暨智能產品，同樣墊底。

(工商 )