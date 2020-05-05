台達電宣布，由台達電文教基金會出資、日本NHK製作的全球首部 8K畫質紀錄片「水起台灣」，獲得第53屆美國休士頓國際影展紀錄片短片類金獎，這也是台達基金會繼紀錄片《看見台灣》之後，所贊助或監製的環境紀錄片，再次獲得休士頓影展大獎，台達電也預計將於今年年中發行4K畫質公播版的「水起台灣」。

台達電表示，「水起台灣」由台達電基金會委託日本NHK製作，50多人的團隊為了呈現台灣好水的多種面貌，以四季作為觀察點，順著黑潮拍攝取景，南從墾丁、北至日本北海道，共耗時1年9個月拍攝，累計投入金額約3000多萬元，「水起台灣」報名休士頓國際影展，並自4,500部參賽影片中脫穎而出獲得金獎，休士頓國際影展為美國獨立影展之ㄧ，與舊金山、紐約並列美國三大獨立影展。

除了水起台灣之外，台達電基金會也正在同時拍攝兩支與海洋相關的8K高畫質環境紀錄片，包括「鯨碳之歌」與探討海洋暖化與珊瑚礁生態系物種變化的紀錄片。

「水起台灣」去年三月在NHK BS 8K頻道播出後，受到日本民眾的喜愛，已在該頻道播放41次並持續超過一年，台達基金會則在台灣與大型博物館合作，運用台達電研發出全球最亮37,000流明的8K投影機，做一系列的公益巡迴，雖然今年上半年受到疫情的影響，8K 紀錄片巡演活動暫時中斷，預計年中將會發行4K畫質公播版本，讓更多地方能夠播放這部紀錄片。

(工商 )