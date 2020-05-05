「巴隆周刊」調查，美股一年內看漲15％，並以科技類股最受青睞。投信法人指出，在本次肺炎疫情風暴下，科技業一直扮演防疫要角；加上，從基本面評估，無論就第一季或對於今、明兩年的獲利預期，都優於其餘主要產業，建議投資人採取定期定額，布局科技基金。

肺炎疫情造成美國經濟與股市陷入熊市危機，不過，根據「巴隆周刊」調查107位基金經理人，看好道瓊工業指數可望在明年中上漲來到27,246點，潛在上漲空間約15％。而且，最受青睞的資產是科技類股。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，這一波疫情大流行，造成全球超過10億人被關在家，所幸科技產業適時扮演防疫先鋒，滿足大部分日常生活需求，如：線上購物、數位影音串流、遠端會議、遠距醫療、無人機配送、機器人消毒、臉部辨識與感測體溫等。

陳世杰指出，各國封閉式管理，提供這些創新科技發揮所長的機會，藉此貼近群眾，打開邁向普及化的大門，中長期商機潛力值得期待。

從基本面觀察，目前美股S&P 500科技業第一季財報表現不俗，超過80％已公布獲利的科技公司，繳出優於預期的成績；而根據資料顯示，市場預期，今、明兩年獲利將分別成長8.2％、16.1％，是極少數前景仍舊看好的產業。

陳世杰認為，美股已歷經多次景氣循環的考驗，只要疫情出現觸頂走緩的跡象，就有機會展開谷底彈升，其中，扮演美股核心價值的創新科技產業，無論就題材面或基本面來看，都優於其餘主要產業，因此，投資人不妨採取定期定額，逢低分批布局科技基金。

(工商 )