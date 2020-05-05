你有悠遊卡嗎？快來免費體驗共享機車。悠遊卡公司與智慧共享機車WeMo Scooter宣布，強強聯手擴大新交通合作計畫，除持續提供大台北地區捷運1,280月租票優惠外，更鎖定全台發卡量數千萬的悠遊卡，4月24日起WeMo Scooter新註冊會員憑悠遊卡卡號，即可樂享50元騎乘金，免費體驗綠能環保共享運具。合作成為今年交通運輸合作一大亮點，邁向實現智慧城市交通的關鍵一哩路，打造WeMo Scooter成為銜接大眾運輸交通首選服務。

WeMo Scooter提供24小時隨租隨還共享機車服務，只要下載WeMo Scooter App，即可一鍵開啟便利交通服務，完成找、租、騎租借程序，每日營運車輛進行消毒作業，給予使用者最安心便利的出行服務。

WeMo Scooter會員超過七成使用大眾運輸，悠遊卡使用普及，深入國人生活大小事，可輕鬆串連捷運、公車、YouBIKE等多元大眾運輸工具。自2019年底率先與WeMo Scooter 導入1,280月票優惠合作，市場反應熱烈，已有超過萬次使用，成為全台第一個最佳交通加值合作示範計畫。

為帶給消費者更多加值體驗，悠遊卡公司與智慧共享機車WeMo Scooter延續「智慧交通」跨界策略，攜手提供市民第一哩與最後一哩路完善的接駁服務，即日起一般悠遊卡持卡人，只要還未使用過WeMo Scooter，在WeMo Scooter App輸入悠遊卡卡號，即可免費體驗服務。期望透過更多元公共運輸網絡，讓民眾可以更加無縫地轉乘大眾運輸工具，進而減少私人運具使用，創造更多交通延伸觸角，讓悠遊卡的消費體驗將更為多元。

悠遊卡公司表示，打造民眾從早到晚都能享受便利的生活，是悠遊卡公司一向致力的目標，因應共享運具時代蓬勃發展，與共享機車WeMo Scooter搭配，更能協助都會區公共運輸發展，鼓勵民眾無縫轉乘公共運具，持續創造悠遊卡「加值您的無現生活」的理念。

WeMo Scooter創辦人暨執行長吳昕霈表示，WeMo Scooter與悠遊卡公司合作1,280月租票優惠合作市場反映佳，證明與大眾運輸最第一哩與最後一哩路的龐大需求。此次特別強化與一般悠遊卡轉乘優惠，發揮共享機車便利優勢，無縫隙提供交通運輸轉乘服務，為國內交通市場提供不同的出行配合選擇，一起追求低碳綠色運輸。

邁向多元運具發展新時代，WeMo Scooter與悠遊卡此次攜手，預計受惠數千萬悠遊卡族，讓悠遊卡加值無限，輕鬆體驗共享機車。持卡人於WeMo Scooter App內輸入專屬悠遊卡卡號，即可領取 WeMo Scooter 50元騎乘金，再創大眾運輸與新型態智慧交通服務結合新里程碑，帶給消費者更多加值核心服務。

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