在第一季新冠肺炎擾亂全球後、時序進入第二季。展望未來，施羅德投資集團針對債券市場，表示全面看多企業債，其中又認為投資級債表現會優於高收益債。

施羅德投信認為，全球經濟於第二季陷入衰退機率大幅增加，歐美市場甚至會高達兩位數負成長，雖說各國政府政策出爐後能有效減緩疫情衝擊，然現階段經濟活動大幅減緩，也直接影響各資產類別的表現，所以以高品質環球收息債基金核心布局投資等級債、衛星配置高收益債以及新興債，會是目前較佳的投資解決方案。

針對第二季債券市場，施羅德投資集團總結認為，中立看待政府債，全面看多歐美企業債。團隊認為，目前政府債的價值面非常昂貴，因為殖利率處於歷史低檔。新冠病毒觸發全球經濟衰退，情況也可能持續惡化，並使貨幣政策保持在超寬鬆水準，整體對美國政府公債持中立看法，對英國公債也一樣，因為收益率持續處於低檔。英國的經濟復甦已被新冠病毒破壞，英國央行也祭出寬鬆政策。另外對德國公債持負面看法，因為目前為負收益率，且預期利率上升空間有限，而這將持續打擊金融產業。還有是對日本公債也持負面消極看法，因其貨幣政策效果有限，再加上負利率債券，日本銀行的超寬鬆貨幣政策恐將持續更長一段時間。

在企業債券方面，則對投資級和高收益債都持高度正面肯定態度，惟更偏好投資級債。之前的無差別拋售大幅提高了這兩種企業債券資產的價值面吸引力。更重要的是，歐美和全球央行都致力於改善流動性問題，更史無前例的擴大資產收購範圍，因此認為高品質投資級債券將成為最受惠的資產類別。由於美國聯準會(Fed)也將購買被降評的墮落天使公司債，我們也看好高收益債券，價值面具吸引力，但未來仍將持續有降評和違約等的潛在風險。所以相較起來，更偏好歐美投資級企業債。

如果展望全球，第二季幾乎可以確定陷入衰退，甚至會達到10～20％之間的衰退幅度。

施羅德首席經濟學家魏凱斯(Keith Wade)預期，新冠病毒疫情對美國和歐洲的第二季經濟成長造成打擊，GDP可能萎縮10～20％（非年化），這種情況非常少見，二次大戰以來GDP的正常波動通常在1～2％之間擺動。

如果看到整體2020年，GDP萎縮2.9％，但2021年GDP可望成長6.9％。團隊的基本預測已將許多近期全球央行和政府的貨幣及財政政策納入範圍，我們預期還會有更多措施來緩衝疫情的負面影響。

特別是金融體系繼續提供公司和家庭支撐，以補償中斷的現金流。更低的利率和確保銀行放貸信心的措施，也挹注商業票據和信貸市場足夠的流動性。如果經濟活動能於第三季恢復，這些政策行動應該可以使復甦更為強勁，因此我們預期2021年時，隨著全球經濟蓬勃發展恢復正常，貨幣政策可能轉為適度收緊。

當前的債市震盪，貨幣寬鬆以及財政刺激都是前所未見的規模，但信用資產價格也已反映了更大的市場不確定性，以及經濟衰退的預期。

因此，施羅德環球收息債券基金經理人Patrick Vogel認為，現在是信用市場的新起點，投資前景較之前更為健康。他認為，目前應該持續利用流動性不足所引發價格錯置而產生的投資機會，由下而上主動式選債策略，並聚焦在美國和泛歐企業債券市場。

施羅德投信環球收息債產品經理林良軍指出，現階段投資策略當採「三低配置」，也就是不盲目跟隨群眾，而採取低循環產業、低次順位債、低證券化資產的三大策略(也就是目前看好非循環產業，主要布局於主順位債，以及僅少量布局證券化資產)。至於在產業方面，不該躁進於波動大、循環性產業，投資機會反而在健康照護、主順位優先金融債、電信、公用事業等領域。

針對高收益債，林良軍建議，透過環球收息債基金、酌量布局價格面具吸引力的投資機會，特別是那些市場違約預期升高、但事實上仍為高品質的債券，讓投資組合更有吸引力。

(工商 )