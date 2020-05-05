為響應政府體恤受新冠肺炎疫情衝擊之民眾，達到便民目標，華南銀行自2020年4月20日起，針對小規模營業人(限有稅籍登記，且每月銷售額未達使用統一發票標準之營業人)，提供50萬元的紓困貸款專案，主打快速、簡便、寬鬆，簡化核貸流程，以3天內核貸為原則，並以簡易評分表取代財報或401表辦理，由信保基金提供10成信用保證，經審核後簡易評分達70分以上即可申請。

為利有需求之民眾快速了解並提出申請，華南銀行已於官網設置「新冠肺炎紓困振興專區」，提供紓困貸款資訊、諮詢窗口與線上申請功能，積極協助客戶度過難關。

除了積極協助紓困貸款作業，華南銀行對於工作滿6個月以上之上班族，提供附加人身保險之「吉享保」線上信貸，貸款金額最高200萬元，期間最長5年，利率最低2％起之優惠，申請核准後保費由華銀負擔，借款人無須額外支付保險費，並可享有暫時失能等保障，使債務不致留給家人負擔。

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