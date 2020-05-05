疫情蔓延時，悠遊卡公司對公益的贊助也不停歇，悠遊卡公司宣布，贊助喜憨兒社會福利基金會4,500張公益悠遊卡，供喜憨兒基金會作為捐款紀念品，期望募得新台幣1,200萬元資金，讓2萬名學生有愛心餐盒可以享用。

悠遊卡公司今年已是第4年與喜憨兒基金會合作，過去3年贊助公益悠遊卡也收到相當熱烈的回響。今年喜憨兒基金會「送愛到部落」長期餐盒募集計畫，再度製作公益悠遊卡，以捐款方式號召民眾共襄盛舉，並由喜憨兒基金會透過官網、電子報、刊物及粉絲團等網路力量傳遞，期望利用10個月的時間募得1,200萬元，將愛心餐盒發送給200所山地原民小學，每學期4次，估有2萬名學生受惠。

喜憨兒基金會2009年起發起送愛到部落計劃，邀請社會大眾認捐由憨兒製作的烘焙餐盒，提供障礙者穩定的工作訓練，再將完成的麵包、西點送到部落學童的手中，一份支持，兩份力量，幫助每個台灣囝仔都能用獨特的眼光進入世界，勇敢又自信。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍說，「送愛到部落」串聯了社會上兩份需要，首先為憨兒建立自我工作的價值，透過社會參與的深度，將餐盒送進山林。12年來，感謝28萬捐款人的熱情相挺，幫助憨兒們送出超過71萬份的愛心餐盒，深深溫暖憨兒與8萬多名偏鄉學童的心。

若要以實際行動支持「送愛到部落」計畫，即日起單筆捐款喜憨兒基金會600元以上，就能獲得知名人氣插畫家H.H先生繪製的「走向愛」公益悠遊卡；單筆捐款1,200元以上或每月捐款300元(持續1年)，即贈公益悠遊卡+折疊購物袋一組；或是在4月28日至喜憨兒粉絲團觀看「曾之喬x送愛導航」公益短片大首播，每次按讚分享，家電大廠LG再捐出10元，邀請您共同參與，將關懷化為餐盒，成為台灣火力全開的能量。

(工商 )