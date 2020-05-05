售後服務車燈大廠帝寶工業（6605）5日宣布，帝寶及旗下美國子公司Maxzone Vehicle Lighting公司，對於侵害Hyundai Motor America公司及Hyundai Motor公司的車頭燈設計專利，雙方已達成專利侵權和解，對方將撤回進行中的所有相關訴訟程序。雙方就該案達成和解，基於契約中的保密條款，不予揭露和解內容。

Hyundai Motor America公司及Hyundai Motor公司，去年1月21日在美國加州法院，對帝寶及旗下美國子公司Maxzone Vehicle Lighting公司提起專利侵害訴訟，主張帝寶與旗下美國子公司Maxzone Vehicle Lighting公司，侵害其車頭燈設計專利權利。

帝寶表示，目前雙方代表已正式簽署和解契約，並強調該和解並未對公司財務及業務，造成重大影響。

(工商 )