針對有工作無加軍、公、教、勞、農保者，行政院長蘇貞昌4日宣布擴大紓困方案，排富發放1萬元生活補助，但民眾前往公所欲申辦，發現擴大紓困發案6日才開辦遭罵翻。台灣民眾黨臉書今晚表示，雖然行政院今下午已道歉，但這次好像「衝」過頭，導致媒體宣傳「超前部署」，但承辦人員卻還沒收到公文，一問三不知，過過頭導致紓困之亂。

民眾黨指出，紓困政策尚未到位，媒體宣傳卻「超前部署」，讓基層公務機關、職業工會「頭殼抱著燒」，民眾十分氣憤、敗興而歸，雖然行政院今下午已道歉，但民眾的怒火仍尚未平息。

民眾黨認為，這件事只是冰山一角，事實上藍綠兩黨的紓困處理，都有系統上的問題，甚至過於倉促。民進黨按既有管道發放，但急需紓困的人未必等得到行政作業完成；國民黨主張全體發現金，做法看似簡便，但很多人要的不是錢，而是例如降租、緩稅等社會政策。

民眾黨強調，施政邏輯不能只是撒幣，除了惦記基層的勞工朋友，更要盤點既有體系的不足，把洞補起來。民眾黨主張紓困要「分級分流」、「救急救窮」，極力幫助自營作業者、無一定雇主的勞工、被排除在外的中低收入戶以及特殊境遇家庭，度過這波疫情的難關。

(中時 )