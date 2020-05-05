在美國疫情逐漸失控至今仍看不到盡頭之際，許多人開始檢討最初如何刮起輕忽疫情的風向？大陸媒體網紅《環球時報》總編輯胡錫進指出，曾經飽受責難的封城做法，在美國總統川普輕忽導致疫情失控後，反而被證明是正確做法。如果大陸按美國方式做，可能至今會有數百萬人感染，還有10萬至20萬人死亡。

胡錫進在微博撰文表示，當初武漢封城，如果沒有後來疫情在世界範圍傳播，人們會怎樣評價封城和不近人情的禁足令呢？當時西方從人權角度批評武漢封城的聲音很多，國內也有人懷疑這可能是人類歷史上最誇張的「小題大做」。對那些連親朋相聚打麻將都不允許的強制性管理，當時的負評是主流。一些激烈輿論反映了極度的失望，認為這個國家沒有從非典的災難中汲取任何教訓，這樣的激動評論在當時輿論場上非常暢銷。

現在回頭看，武漢早期的問題依然成立，反思是有益的。但大陸能夠斷然做出武漢封城的決定和做出武漢—湖北戰場與全國戰場區分，並且給了科學家們巨大的話語權，這些其實都是非典(SARS)教導的。當時沒有人知道會有後來的全球疫情來為封城的正確性作證，歷史會怎麼評價封城，有著巨大風險。

胡錫進認為，如果沒有經歷過非典，大陸很可能不會有武漢封城，如果沒有極其強大的政治決斷力，也是下不了封城決心。如果按照美國的方式去做，大陸到今天可能已有幾百萬人感染，10萬到20萬人死亡，而且這還遠不是最後的感染和死亡數字。

反過來從大陸看世界，很多事情也頗令人吃驚。胡錫進指出，美國的民主社會怎麼會這樣？在這場疫情中，大陸多死一些人是了不得的事情，美國一天死一兩千人，總統還說「我們只死了多少多少人」，為了選舉，川普總統好像真的沒把多死一些人當回事。

大陸專家當初誤判「可防可控」、「有限人傳人」，人們一直耿耿於懷，但川普公開說了那麼多疫情「風險很小」、「已經完全掌控」等輕描淡寫的話，居然沒事。川普公開撒彌天大謊，向大陸推卸他們抗疫失敗的責任，居然在美國能夠玩得轉，在美國也太容易帶節奏了。

胡錫進說，大陸經受住了疫情初期的考驗，但接下來會發生什麼誰都不知道。疫情有難以置信的翻盤力量，這一點一定要保持警惕。因為美國雖然抗疫搞得如此爛，但它的承受力卻是超強的。但如果雙方形勢突然反轉，大陸社會能承受得住嗎？一旦美國率先研製出疫苗和特效藥，或者歐美社會逐漸適應而彼此開放，這種情況與中西價值差異彼此強化，屆時大陸又該怎麼辦？

胡錫進最後說，大陸一點也沒有放鬆的資本，犯錯誤對大陸的綜合傷害有可能比對美國嚴重得多。在綜合力量弱於美國的時候，這樣的情況將是長期的，未來一些年大陸會非常不輕鬆。

(中時電子報)