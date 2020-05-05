蔡正元在臉書PO出金正恩「爆料」的諷刺照。（摘自蔡正元臉書）

北韓領導人金正恩。（美聯社資料照片）

北韓領導人金正恩日前神隱多時，包括國安局長邱國正及不少綠營民代、名嘴都指金正思生病，甚至說他死亡，後來都被金正恩現身打臉。國民黨前副祕書長蔡正元今晚在臉書PO圖文，酸諷台灣有些被金正恩耍弄的人，死也不肯道歉，「真是狗屁蛋」。

蔡正元以「台灣有被小金耍弄的狗屁蛋」為題，在臉書發文，還附上金正恩「爆料」的照片酸諷說，國安局長邱國正公開說「小金生病了」，原來台灣的情報水準如此而已。有王姓立委說經他比對，目前現身的小金是替身；有一票政論節目的名嘴，把小金說得不在人間；美國CNN獨家報導說；小金去跟馬克斯報到了；美國有一堆反共的大陸人，說大陸已經派人進入北韓辦後事，台灣有不少大嘴巴也跟著講。

蔡正元說，南韓有幾個大嘴巴的脫北者，哭北小金老半天，現在乖乖為提供錯誤訊息，向南韓民眾公開道歉；可是，台灣這些被小金耍弄的狗屁蛋，倒過來耍弄台灣人，死也不肯公開道歉，真是狗屁蛋。

(中時 )