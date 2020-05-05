季節交替，是濕疹好發季節，皮膚容易出現紅疹、水泡、奇癢難耐，一般人會習慣直接去看皮膚科，其實中醫療法對止癢和預防濕疹再發作，效果都不錯。

濕疹是皮膚癢最常見的原因，泛指表皮及真皮的發炎狀況，通常皮膚表面會有紅、腫及滲出組織液，看起來比正常皮膚要濕，包括脂漏性皮膚炎、汗皰疹、異位性皮膚炎等。濕疹成因複雜，反覆發作不容易治療，搔抓到破皮化膿的傷口，常影響外觀、令人困擾，中醫結合多種致病因素分型治療，對於止癢及預防濕疹再發作，效果不錯。

「濕疹的表現很多樣，」雲林縣中醫師公會理事長黃上邦指出，濕疹有時看來是紅腫滲水、也有的是乾燥、癢到皸裂，一般中醫會把濕疹歸類為內在原因及外在原因導致，外因是指外在環境變化如春夏季節交替，或是處在潮濕悶熱環境裡，如果本身的體質比較濕熱，內、外因素夾雜，就會出現濕疹症狀。

「中南部較常見天氣和環境濕熱造成的濕疹，」黃上邦在中南部執業20多年，他發現，這類濕疹很常見，且愈往台灣南部走，患者愈多。甚且現代人壓力大、時序接近炎熱夏天，抱怨濕疹發作的人愈來愈多，有時還會伴隨易怒及情緒不穩。黃上邦常看到有些患者在門診久候看病會不耐煩、會大聲叫囂，這種人多半是因為火氣大、肝膽濕熱問題導致。

濕疹4分型，中醫治療解決困擾。（圖片來源：pixabay）

濕疹常見的病因可分為風熱、濕熱、脾虛、血虛風躁4型。

1.風熱型

特性：風的特性是跑來跑去，因此癢的狀況是遊走性的、遍及全身，而且非常癢，抓了就破皮、流血。

治療：這類人常會口乾舌燥，通常會開立疏風清熱涼血的中藥如薄荷、荊芥、防風及苦參，調理體質。

2.濕熱型

特性：皮膚紅腫、糜爛，有組織液滲出。

治療：這類人體質偏濕、火氣大（大便硬或小便少、顏色深），以脾胃及肝膽濕熱最為常見。

＊脾胃濕熱：胃口差、容易疲倦、口臭及懶得說話；皮膚會癢、不紅腫，會有水泡，以及流黃或紅色的發炎性組織液。

這類人脾胃功能差，治療方式以淡滲利濕，也就利用氣化方式讓濕在體內消散，常用中藥材如蒲公英、綠豆、薏仁、茯苓。

＊肝膽濕熱：小便黃、嘴巴乾苦、舌苔厚、脾氣暴躁、易怒；皮膚紅腫、起水泡、有時會流黃色的組織液。

治療方式以利濕、也就是利尿方式，把熱排出體外，如利尿的中藥材龍膽草、黃柏、木通、車前子。

3.脾虛

特性：胃口差、疲倦、懶得說話等，症狀雷同脾胃濕熱。差別在皮膚滲出的組織液是清澈水珠樣、黏稠度不高。

治療：這類人脾胃虛弱，通常以孩童較多，治療方法是用補養脾胃的茯苓、黨參、白朮等，調整改善體質。

4.血虛風躁

特性：屬於血氣虛弱狀況，這時體質較為敏感，如同乾燥沙地碰到一陣風就揚起飛沙，也就是說一接觸到過敏原，身體就釋放出大量組織胺，造成搔癢、發炎。

治療：這類人體質偏跟乾燥、有貧血狀況，通常治療會以補血為主，譬如當歸、川芎、生地，並搭配利濕、利尿的赤小豆、潤燥的胡麻仁。

除了服用中藥之外，也可搭配塗抹中藥膏來緩解濕疹狀況，如紫雲膏適用虛的人，止癢效果好；風熱及濕熱型的人則可用黃連膏或青黛做成的黛連膏，止癢效果也不錯，黃上邦說，通常中醫治療濕疹，2～3週就會改善，1、2個月可以好到一定程度。

濕疹最怕癢到抓破皮、發炎好不了，濕疹更嚴重，要如何止癢？黃上邦建議，濕疹的人日常要做好皮膚保養，譬如洗澡不要用熱水，用冷水（或溫冷的水）就好。「不要用熱去刺激它，」他提到熱水會讓皮膚更乾燥、更癢，而且皮膚會脫水，有位濕疹患者吃了2個月西藥都不見改善，黃上邦建議他服用中藥再泡冷水浴，1週後就改善了。

另外，也要儘量使用中性、無香料的肥皂，減少對皮膚的刺激；洗完後要抹上保濕乳液，這是止癢最有效的保養法。

有時真的癢得難受，也可以暫時用中草藥敷一下止癢，中藥店、青草藥店均可取得。譬如可選一把馬齒莧或車前草，洗淨搗碎，放在紗布裡，擰出汁液塗抹在患處止癢。馬齒莧清熱利濕，能緩解肌膚不適；車前草含尿囊素，可緩解皮膚發炎狀況。有時爬山碰到皮膚搔癢，黃上邦也會採路邊常見的左手香，將葉片揉碎，直接將汁液塗在傷口上，可迅速消炎消腫。不過，要提醒的是，這些都是暫時解方，如果皮膚紅腫癢痛情形未改善，建議就醫診治，找出病因。

(中時電子報)