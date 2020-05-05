隨著全球各地受到新冠肺炎疫情限制人員流動的大城市逐漸解封，加上OPEC+聯盟5月初正式啟動史上最大規模的原油減產行動，激勵西德州原油飆漲超過15%，美股周二開盤上漲252.94點，以24,002.7點開出。

受到各地經濟重啟消息激勵，西德州原油(WTI)6月交割期貨價格飆漲超過15%，截至晚間9點35分，WTI 6月期貨價格上漲每桶3.27美元或16.04%、暫收23.66美元，創連5個交易日的漲勢；布蘭特原油6月交割期貨價格上漲每桶2.92美元或10.74%、暫收30.12美元。

道瓊指數上漲293.91點或1.24%、暫收24,043.67點；標普500指數上漲35.54點或1.25%、暫收2,878.28點；那斯達克指數上漲122.16點或1.40%、暫收8,832.87點。

蘋果股價回神，上漲4.07美元或1.39%、暫收297.23美元；高通股價2.06美元或2.72%、暫收77.74美元；微軟股價上漲2.22美元或1.24%、暫收181.06美元；亞馬遜股價上漲21.25美元或0.92%、暫收2,337.24美元；臉書股價上漲2.90美元或1.41%、暫收208.16美元；網飛股價下跌6.38美元或1.49%、暫收421.78美元；特斯拉股價上漲28.41美元或3.73%、暫收789.60美元。台積電ADR股價上漲0.13美元或0.25%、暫收52.28美元。

受到油價上漲激勵，埃克森美孚股價上漲1.85美元或4.12%、暫收46.75美元；雪佛龍股價上漲3.02美元或3.30%、暫收94.43美元；西方石油公司股價上漲1.06美元或6.83%。

加州州長Gavin Newsom周一表示，從周五開始，加州的一些零售商將允許提供服務。紐約州州長Andrew Cuomo則是說道，紐約的每日住院治療人數與新增死亡人數正在下降，代表紐約州的疫情的確獲得控制，但他也透露，目前的數據仍未達到美國官員所期望的表現。

(中時電子報)