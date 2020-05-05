新冠肺炎肆虐全球，累計逾359萬人確診、25萬多人染疫死亡。荷蘭科學家在實驗室發現一種可以有效阻斷新冠病毒（SARS-CoV-2）感染細胞的全人源抗體，這項研究成果是針對治療或預防新冠病毒的全人抗體研究的第一步，具有突破性。

這項研究是由荷蘭烏特勒支大學、伊拉斯姆斯醫學中心與港口生物醫學的研究團隊進行。該論文的共同作者、烏特勒支大學副教授波許博士說：「這項成果建立在我們過去針對 SARS病毒（SARS-CoV）抗體所做的研究上。在一組SARS病毒抗體中，我們鑒別出一種可以中和新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染細胞的抗體。這種中和抗體具有改變病毒感染進程、清除病毒、以及保護暴露於病毒環境中個體的潛力。」

此次新發現的全人抗體無需經過人源化過程，且減少了因免疫原性可能產生的副作用。因其結合位點不同於其他大部分抗體，該抗體有望成為「抗體雞尾酒療法」的最佳選擇。同時，因其結合病毒保守表位，該抗體不僅具有治療及預防新冠病毒性肺炎及SARS的潛力，針對 Sarbecovirus亞屬的其他潛在病毒均有治療前景。

這項研究以「一種可阻斷新型冠狀病毒感染的全人源單株抗體」為題，發表在《自然通訊》期刊上，但目前尚未進入動物和人體試驗，科學家還需要進一步研究，以判斷這些發現在臨床環境中是否得到證實，以及該抗體對病毒的殺傷力如何。

(中時 )