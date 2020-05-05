行政院因應疫情紓困加碼現金補貼無投保工作者，明（6日）起開放申請，新北市中和區公所為方便民眾申辦手續，特擴增收件據點。（中和區公所提供）

行政院因應疫情紓困加碼現金補貼無投保工作者，明（6日）起開放申請，新北市中和區公所為方便民眾申辦手續，特擴增收件據點。（中和區公所提供）

行政院因應疫情紓困加碼現金補貼無投保工作者，明（6日）起開放申請，新北市中和區公所為方便民眾申辦手續，特擴增收件據點，結合志工人力分四區協助受理申請，分別為中和區公所1樓中庭（中和漳和區）、秀峰市民活動中心（中和秀安區）、莒西市民活動中心 （中和員山區）、景本里集會所（中和南勢區），民眾可於週一至週五上班時間（8時至12時，13時至17時）至就近地點申請，申辦更快速便利。

中和區公所表示，本次急難紓困申請採書面審核，符合資格的民眾填具申請書並檢附相關證明文件向公所提出申請，符合以下資格者可提出申請：

一、原有工作，因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作但每月工作收入減少）致家庭生計受困。

二、未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。

三、未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。

四、依家庭存款（家戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算出平均每人每月生活費未達當地每人每月最低生活費1.5倍。

中和區長賴俊達表示，因疫情湧入大量的申請案件與詢問電話，本所特辦理因應擴大紓困補助方案會議暨勤前教育，另為救急便民、體恤民眾能就近辦理，本區特增據點進行分區分流受理申請，感謝同仁及莒西社區發展協會志工、秀峰里志工及納骨堂志工協助，本所本著同理心多點關懷與包容，協助民眾辦理申請，讓市民更感便利貼心。

※中和區因應疫情急難紓困救助申請地點及時間：

1、中和區公所1F中庭（中和區景平路634-2號）

2、 秀峰市民活動中心（新北市中和區景德街25號1樓）：5／6-5／15

3、莒西市民活動中心（新北市中和區莒光路200號之3）：5／6-5／15

4、景本里集會所（中和區景新街399巷12號）：5／6-5／15

(中時 )