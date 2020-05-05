許瑋甯在《誰是被害者》演出精湛、層次分明。（Netflix提供）

張瓊姿與許瑋甯在《誰是被害者》演母女。（Netflix提供）

張瓊姿與許瑋甯在《誰是被害者》演母女。（Netflix提供）

張瓊姿與許瑋甯在《誰是被害者》演母女，最終上演大和解。（Netflix提供）

許瑋甯多年前曾與媽媽一起出席名錶活動。（資料照）

許瑋甯在主演的Netflix華語影集《誰是被害者》飾演嗜血女社會線記者徐海茵，她劇中隨著調查連環自殺命案的進展，逐漸面對並走出童年時爸爸曾帶著全家人自殺留下的陰影，最終跟自己、也和媽媽張瓊姿和解擁抱。她接受專訪時透露，其實第一眼見到張瓊姿時，就發現她的氣質與表演時講話的樣子，跟自己的媽媽超像，「她們都是那種會說『喔？我不知道呀、我不是這個意思啊』的那種很呆萌的媽媽」。現實中，她跟媽媽的關係也跟劇裡一樣，每天都在吵架、然後和解！

許瑋甯笑說，講呆萌是比較好聽，她媽媽就是有比較多小女孩的那一面，「其實都是一些生活瑣事啦！例如她常會說這邊不舒服、那邊不舒服，可是就是不去看醫生，可能這樣講只是想要妳去關心她，而且關心不夠，還要抱著她、哄她睡覺之類的」。

她透露，她每天回外公外婆家時，一定要幫媽媽外帶一杯咖啡，「對她來說這可能代表女兒有想到我，如果我兩手空空，她大概等15分鐘就會開始用娃娃音喃喃自語『我今天沒有咖啡喝』、『我都沒吃飯，只吃一個饅頭』」。而且她最好都要跟媽媽黏坐在一起，「我如果去跟阿姨多講幾句話，沒有先跟她聊天，她就會吃醋進來我房間說，為什麼妳們都要窩在房間裡講話、把我一個人丟外面，都不理我？」

聽起來就是個喜歡撒嬌的可愛媽媽啊！她苦笑：「但我偶爾也想當一個小女孩啊，卻被媽媽一個人演走了！」有時生活中這樣的矛盾被放大了，母女就會吵架，但也不斷上演和解。

也因此，當她劇中演母女吵架對手戲時，看到和媽媽講話那麼相像的張瓊姿，當下的感覺與感情都很真實，「看到阿姿姐講話就像看到我自己的媽媽，馬上就有一把火要燒起來的感覺。而且我媽更愛撒嬌、更小女生！」

被問今年母親節怎麼過，許瑋甯無奈笑答：「我媽是一個什麼節日都要過的人，除了耶誕節、母親節、生日，連情人節、七夕、白色情人節也都要跟她過才行！」而且每當節日快到來，媽媽就會喃喃地說最近想要或缺什麼，「我就是她的許願池，她講再小聲我一定會聽見，因為我聽力很好。」雖然嘴上抱怨著「我把她寵壞了」，但能像寵女兒般這樣寵溺著媽媽，對許瑋甯來說其實也是一種特別的幸福。

(中時 )