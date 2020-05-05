紓困專線電話響不停。1988紓困振興專線每日諮詢電話數本週達到4、5000通，比上周平均3500通又多響不少。經濟部今天表示，統計前三大關切問題，最多的是有關「艱困企業薪資補助認定標準」，其次為「自營作業者與無一定雇主生活補貼」與「勞工紓困貸款」。而專線客服本周已把人員數量增加到110位，把等候時間拉到平均30秒。

1988專線客服中心剛開始僅配置40人，但詢問電話不斷，自上月20日起陸續增補人力，到上周已達100位客服，紓困專線每天也來到3500通。經濟部中小企業處副處長胡貝蒂說，上週院長蘇貞昌來參觀時，了解民眾打來都很心急，很像在等女友電話，一秒都不能等。她們也聽懂院長期待，繼續增設人力把每通等待時間縮短至平均為30秒。平均這一周來，每天接獲諮詢電話已達4000到5000通。

對於這麼多諮詢問題，胡貝蒂列出最熱門前三名，以艱困企業薪資補貼認定標準最多，占4成。企業最關心營收衰退五成怎麼認定、怎麼計算等。再來是自營作業者跟無一定雇主生活津貼與勞工紓困貸款，各有2成。

(中時 )