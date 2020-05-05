隨著2025非核家園目標的兌現日期距離愈來愈近，台灣西部外海即將因一支支的風電機組架起，徹底改變風貌。

最新一期《財訊》雙週刊以「一支風機翻轉台灣」為題，報導風電產業對台灣產業界、地方及就業市場的改變，這個國家級重大工程，無論在陸地上、海面下，在廠房、在船舶，甚至在人群裡，正在徹底翻轉台灣。

早在2014年，開始有廠商規畫在苗栗興建第一座示範風場案時，當地的里長等地方領袖收到召開說明會的公文，還完全不知道離岸風電是什麼。爭取信任從了解開始，於是開發商深入當地，和大家搏感情，類似的說明會，幾年來在台灣已經舉辦了數十場。尤其是風場位置最密集的彰化縣沿海六鄉鎮，開發商甚至到學校辦工作坊，教小朋友從遊戲中了解再生能源。

這只是離岸風電這個新興項目，逐漸在台深化的其中一個場景。除了沿海居民，CIP三月初宣布，彰芳和西島離岸風場專案融資近新台幣900億元正式到位，由25家國內外金融機構聯貸，國內金融機構融資占比甚至超過3成，而且首次由本土銀行中國信託擔任共同財務顧問並領銜主辦，同時獲得本土壽險資金直接投資入股並參與融資。

這項訊息除了反映台灣金融機構積極參與綠能投資，也透露在武漢肺炎疫情導致百業蕭條之際，參與風場建設的廠商已經收到了開工通知和頭期款，正在依照計畫採購鋼料、改建船舶等。也難怪相關的風電概念股，在股市激烈震盪之際，大多展現了優異的抗跌性和反彈力道。

政府為了達到2025年非核家園的目標，預定當年發電量占比為燃氣5成、燃煤3成、綠能2成，而綠能中的離岸風電目標是5.7GW（10億瓦），年發電量215億度。政府以「先示範、次潛力、後區塊」三階段的策略推動，屆時預料海上總共有約700支風機，可望累計帶動一兆元的投資額，新增二萬人次就業機會。

這項原本感覺很遙遠、甚至飽受質疑的國家計畫，從今年開始隨各風場併網發電的期程逼近，正式進入施工高峰期，從北到南，大舉徵才、準備交貨、施工的相關業者遍地開花，社會面、產業面都逐漸有感了。

離岸風電對台灣來說是陌生的業務，不少人對本土產業的實力存疑，不過在外商眼中，大多覺得台灣能量不容小覷。這不僅證明台灣人才的確優秀，也顯示隨著風機一座座打入海底結構，全民風電時代已然來臨，這項新產業，正在徹底翻轉台灣。

(中時電子報)