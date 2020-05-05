刺竹頭筊製作師傅何中雲。(圖/翻攝自台灣文民)

一般民眾到廟裡求神問事所用的筊杯，都是用木頭或是塑膠做的，不過如果看過求國運籤等大事的儀式上使用的「大筊」，幾乎都是特殊規格如南鯤鯓每年的國運籤就是用刺竹頭做的。當大筊擲落磕碰地後也瞬間傳達了上天的指示相當震撼人心。

不過台灣會坐這種「國事級」的大筊的人相當罕見，以刺竹頭製作的更是少之又少，一位住在彰化溪湖鎮的何中雲先生，他便是少數掌握這項技藝的師傅，據說是受了神明的指點而製作也讓許多寺廟人員受到神明指示而專程來訂製這「獨一無二」的「竹頭筊杯」。

何師傅笑著說：「原本我是專門在賣香品的，年輕時也跑過不同的業務工作，但大約在六年前的時候，某日夜裡，夢中一位面容和自己相似的人，說要教我做竹頭筊杯，並實際教我製作。夢醒後，起初我也不以為意，也沒有放在心上，直到某天突然無法正常說話，醫院檢查也不知原因，我才意會這個事情應該是和神明拜拜有關係。開始認真做了之後，我就馬上恢復正常，不藥而癒。」

之後，何師傅便開始實地的採割刺竹回來摸索專研，花了一段時間也終於成功，從此變成專門製作竹頭筊杯兼賣香品的工藝師。而夢中教會他製作的人，他敬稱是「竹頭仙」，偶而碰到問題想一下，還能得到祂的指點呢！

何師傅也提到，前來購買的顧客當中，有不少人還會說是因為主祀神託夢給廟裡的信徒，事後都會知道神明指定信徒得到何師傅的工作室來買，是因為神明已經挑選好自己最喜歡的竹頭筊杯。像南鯤鯓代天府每年例行求國運籤所使用的大筊，就是從何師傅工作室請去的。

不過何師傅也補充分享說：「雖然有『竹頭仙』的幫忙，很多時候還是要自己摸索解決問題，或是滿足客戶訂製需求。從選材上來說，以我自己的經驗，挑選好的刺竹必須具備的條件是韌性度高、纖維豐富，通常十年左右的老刺竹做出的品質最好。雖然刺竹質料好也容易取得，但採收可是不容易。至於竹筊為什麼可以使用很久不易裂壞，這是因為竹頭的纖維是彎的，所以耐用。」

最後，談到傳承的問題，他說目前有一位楊先生是臨近一間宮廟的主委，每週平日都會來我這邊學習。何師傅表示，自己對學徒的要求不多，只要沒有不好的惡習嗜好，學習意願高，我是樂意傳授技藝的。若還有別的要求的話，那就是我希望最好還能有跑業務工作的經驗，因為這樣就夠把這項傳統工藝發揚傳佈的更廣泛。

(中時電子報)