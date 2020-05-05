近日美國總統川普和國務卿蓬佩奧都一再聲稱，握有證據表明新冠病毒源自武漢病毒研究所。然而，「五眼聯盟」（Five Eyes）共享的情報則打臉此說法，仍認為病毒應是源自武漢的華南海鮮市場。就連有美國「抗疫隊長」之稱的權威傳染病專家佛奇，亦不認同所謂「實驗室洩漏說」，稱其屬於「循環論證」（circular argument，指邏輯上自己證實自己的謬論），不值得浪費時間。

川普和蓬佩奧分別在上周末聲稱，美國握有證據顯示，新冠病毒源自武漢病毒研究所。不過，兩人並未提供證據細節。而科學界普遍認為，新冠病毒從蝙蝠經由一個中間宿主傳染到人類的可能性更大。

美國抗疫大將、國家過敏症和傳染病研究所所長佛奇接受《國家地理》頻道訪問時則表示，目前沒有科學依據顯示，新冠病毒是實驗室製造的。他說：「如果觀察病毒在蝙蝠中體內的進化過程和目前的情況，（科學依據）會非常非常強烈地顯示：（這種病毒）在自然界中進化，然後傳給其他物種」。

據德國之聲中文網5日報導，這位權威學者也不接受所謂的「實驗室洩漏」理論--即有人在自然界發現了新冠病毒，將其帶到實驗室，然後意外洩漏了。他表示，如果這樣說，那就意味著，病毒是先在野外出現的，「我不明白他們為什麼要就此進行討論，我也不花時間在這種循環論證上」。

(中時 )