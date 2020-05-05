新冠肺炎疫情加上全球央行降息，讓壽險網路投保業務「大衰退」。保險局5日公布首季保險業網路投保業績，壽險業僅7.19萬件保單、保費2.94億元，件數衰退38.7％，保費衰退72.73％，從之前成長潛力股，直接變成衰退最嚴重的通路。

同時間，產險業網路投保有近54.81萬件，同比成長3.09％，保費也有3.93億元，亦成長28.43％，且產險業再度在網路投保件數及保費上，大幅超越壽險業。

保險局副局長王麗惠表示，壽險業的網路投保主力商品是利變年金，今年首季因資本市場波動，區隔資產投報率下降，宣告利率也跟著下降，所以網路投保保費因此衰退。

第二大原因是新冠肺炎造成出國人數大減，網路投保旅平險亦大幅減少，若據保險局提供的數據，產險及壽險網路投保旅平險比去年同期少了6.8萬件，衰退幅度逾8成。

據壽險者統計，今年首季利變年金約1,876件，保費2.48億元，比去年同期件數少了近78％，保費也少了8億元左右，衰退幅度76％。

主要是網路投保利變年金主要是新台幣計價，今年宣告利率全數下降，今年首季網路投保利變年金第一名是台灣人壽，去年首季其網投利變年金宣告利率還有2.76％及2.55％，今年初只剩下2.52％及2.35％，少了至少20個基本點（1基本點等於0.01百分比），買氣自然大受影響。

首季台壽利變年金保費有7,600多萬元，拿下業界第一名，但已比去年同期少了近8千萬元，衰退51％，但已是同業中成績較好，也拿下首季網路投保第一名。

首季網投業績第二名國泰人壽，其利變年金有4,158萬元，比去年同期少了近4億元，衰退幅度近91％，但國壽依舊是網投旅平險第一名，有1,184萬元；第三名是新光人壽，利變年金4,292萬元，僅衰退28％。

產險業則是因為汽車險及機車險支撐，網路投保仍是維持成長，前三名公司是富邦產、新安東京產及明台產。

(工商 )