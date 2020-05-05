南韓政府5日表示，實施嚴守社交距離防疫以來，國內單日新增病例已由百位數降至個位數，這是全體國民與防疫部門共同努力的成果。今日起嚴守社交距離政策正式結束，6日起開始生活防疫階段，恢復日常生活與社會經濟活動，視情況重啟公共場所。

據《韓聯社》報導，南韓中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立當在5日的記者會上表示，今日的防疫成果離不開全體國民的理解和配合。國內日增病例於3月中旬過百例，嚴守社交距離首期（3月22日─4月5日）後降至70多例，二期（4月6日─4月19日）後降至日均35.5例，放寬部分社交距離的4月20日以後降至9.1例。

報導說，從6日開始的生活防疫階段，金剛立強調，在保障日常生活和社會經濟活動的同時，每位國民和社會全員都應以主人翁的姿態繼續鞏固防疫成果。防疫專項工作組也將隨時確認12個部門31項具體防疫指南的推進情況，並視情況陸續重啟公共場所。

金剛立表示，對於中小學校13日起分批開學，一旦發現確診病例，相應學校將立即轉為網路授課。

(中時電子報)