人妻外出「運動」頻頻，為人夫者就得多留意了。北部地區一名便利商店女店長，突然熱衷「運動」，而且經常「巧遇」店裡的小鮮肉，一同伴跑。女店長的老公察覺怪異，且與妻關係日漸冷淡，後來從老婆手機發現2人的關係「非比尋常」，心情潰堤，決定訴諸法庭，要求賠償精神損耗。

超商女店長的老公得知老婆與小鮮肉的曖昧關係，原本希望老婆適可而止，未料，其妻更加離譜，直接在老公面前，就拿著電話與「小王」打情罵俏，簡直把丈夫當成是「空氣」，人夫無法忍受遭此打擊，於是提告。

檢警調查，在人妻手機裡出現曖昧對話，「每當你親我時，我就覺得好內疚」、「喜歡你躺在我身上」、「我需要你、想你」、「我其實喜歡躺在你的胸膛聽你的心跳聲」，

人妻庭訊時坦承與小鮮肉交往一事，兩人有接吻、擁抱。不過「小王」則是否認與女店長有交往曖昧，稱說他們只是店長與職員關係，看到店長運動經過便利店，就會去找她聊天。

人夫提告求償30萬，不過法院一審判「小王」賠10萬元，原告上訴認為「小王」迄今沒有道歉，還跟老婆同居在一起，於是再提上訴，二審法官審酌後，判「小王」加賠5萬元，總共要賠15萬元，全案定讞。

(中時電子報)