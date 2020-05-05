天氣風險：2分鐘報天氣，鋒面掠過台灣北部。（摘自天氣風險）

中央氣象局臉書粉專「報天氣」表示，今（5日）是「立夏」，代表夏天已正式到來，全台氣溫將持續悶熱。邁入5月後，即將迎來梅雨季，《天氣風險》忠瑋主播表示，今日傍晚北部海面有鋒面掠過，明東北半部需注意局部陣雨，遇計周日（10）迎來完整鋒面，將帶來可觀雨量。

主播指出，明（6）鋒面掠過北部海面，這2天北部雲量增多，北部東北半部民眾需稍微注意陣雨，不過此波鋒面主要影響不大，約在周四（7）就會離去。氣溫方面，受到偏南風影響，全台仍呈現悶熱，北部最低溫落在24-25度，最高溫還是會來到33-34度；南部天氣更為穩定，最低溫27度，最高溫落在32度左右。在這期間，全台仍要注意午後雷陣雨。

氣象主播提醒，周日（10）將會有新一波鋒面到來，該鋒面結構完整許多，遇計全台會受其影響至周二（12），同時會帶來可觀降雨量，可替中南部民水庫挹注豐沛水源。

(中時電子報)