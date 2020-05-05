玄松月罕見與金正恩同台，竟還貼心幫他拉椅子。(圖/摘自YTN)

玄松月在主席台上，替金正恩拉椅子，引發外界關注。(圖/摘自YTN)

[영상] 북한 TV, 김정은 위원장 동영상 방송(影/YTN)

北韓領導人金正恩神隱20天之後，直到1日才出席化肥廠竣工剪綵典禮，北韓官媒也加以報導，破除外界的所有臆測。從北韓公佈的畫面中，金正恩雖然腳步緩慢，但仍行走自如。胞妹金與正伴隨左右，不過，卻有人眼尖發現，金正恩的前情人玄松月罕見與金正恩同台，竟還貼心幫他拉椅子，正宮李雪主未露面一事更引起關注。

綜合韓媒報導，過去金正恩有公開活動時，大多是見到金與正隨身在一旁服侍，包括提菸灰缸、拉椅子、遞上簽名專用的鋼筆等，而她也和其他高官一起坐在主席台上。

金正恩5月1日參加親自出席順天磷肥工廠竣工典禮，卻是玄松月在主席台上，替金正恩拉椅子，引發外界關注。

有「北韓鄧麗君」之稱的玄松月年約43歲，1994年畢業於平壤金元 均音樂大學，曾活躍於90年代的朝鮮歌壇，1995年因演唱《將軍與水 兵》一曲而走紅，歌曲《駿馬姑娘》更是她的代表作，她也曾擔任牡丹峰樂團團長。

玄松月2017年被選為朝鮮勞動黨中央委員候補委員，此前曾有傳聞指出金正恩夫人李雪 主與她不和的謠言，但是南韓官方研判，玄松月在擔任勞動黨中央委 員會候補委員之前，曾任勞動黨書記室科長，身任此職讓她多有機會見到金正恩夫婦。此外，玄松月與李雪主同為前朝鮮領導人金正日2009年所創的銀河水管弦樂團的成員，由於玄松月大李雪主約10歲， 兩人在樂團是前後輩關係。

(中時電子報)